Keskiaikafestivaaleilla tatuoidaan ainoastaan primitiivisiä tatuointeja

Keskiaikafestivaalilta löytyy monta monen eri alan taituria, jotka osaisivat kertoa alastaan ja sen suhteesta historiaan. Tänään meitä kuitenkin kiinnostaa mies, neula ja puutikku.

Keskiaikaa ei ensimmäisenä miellä ajanjaksoksi ihmiskunnan historiassa, mikä olisi ollut tatuointien kulta-aikaa. Kolmatta kertaa keskiaikafestivaaleilla hand poke -tatuointeja tekevä helsinkiläinen Jarno Kantanen tietää kertoa, että myös keskiajalla on kuvia otettu.

– Lähinnä kirkko on se taho, joka on tatuointikulttuuria tappanut tehokkaasti ympäri maailmaa. Mutta kyllä keskiajallakin on kuvia otettu, Euroopasta on löydetty kristillisiä tatuointeja, joita pyhiinvaeltajat ovat ottaneet muistoksi pyhiinvaellusreissuiltaan.

Yleensä asiakas on aina oikeassa ja saa vähintään sen tyylistä tatuointia kuin toiveissa olisi. Keskiaikafestivaaleilla meininki on toinen, sen sai havaita myös yllekirjoittanut. Uteluun kerkiääkö Kantanen tehdä HIM-yhtyeen logon vastaus oli yksiselitteinen.

– Näillä festivaaleilla tehdään ainoastaan teemaan sopivia primitiivisiä aiheita, pahoittelut.

Kuvat, joita Kantanen on valmiiksi piirtänyt pohjautuvat hautalöytökoruihin, kalliomaalauksiin ja kalliokaiverruksiin sekä koruihin että kirjontakuvioihin.

– Samoihin aihepiireihin perustuvat kuvat niissä kulttuureissa, joissa primitiivinen tatuointi on yhä voimissaan, Kantanen selventää.

Suurin osa näilläkin festareilla tatuointia hakevista asiakkaista saa mitä haluaa.

– Melkein kaikki tietävät mitä haluavat ja ovat aiheeseen perehtyneitä. Suurin asiakaskunta täällä ovat sepät. Serkkuni vaimo haluaisi tulla ottamaan infinity-symbolin sormeen, mutta en taida tehdä.

Festivaaleja Jarno Kantanen on kolunnut 2000-luvun alusta asti. Ulkona työskenteleminen on mukavaa kesätyötä ja vaihtelua studion uumeniin. Keskiaikafestivaalin yleisölle hän jakaa kiitosta siitä, että kukaan ei ole liian humalassa.

– Kun nuorena kiersi festivaaleja, niin siihen festaritatuoimiseen kerkesi kyllästymään. Täällä on kaikki mallillaan. Mukavaa porukkaa, kaikki käyttäytyvät hyvin ja kukaan ei ole liian jurrissa.

Tosin kaikista uudistuksista huolimatta myös huomautettavaa ja petrattavaa ensi vuodelle löytyy.

– Pakko mainita, että sahtiteltan puuttuminen on iso miinus tänä vuonna. Se on yleensä työpäivän päätteeksi kutsunut.