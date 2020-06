Keskiaikafestivaali järjestetään myös tänä vuonna, koronarajoitukset aiheuttavat muutoksia alueella

Tapahtumaa on valmisteltu tavalliseen tapaan, mutta samalla on seurattu koronalinjauksia. Mukaan on jo ilmoittautunut ennätysmäärä kauppiaita.