Keskiolutjazzia intiimisti triolla – "Pienimuotoisuudella päästään lähelle olennaista"

Trio-kokoonpanolla musiikin nyanssit pääsevät esille.

– Intensiivinen ja intiimi fiilis syntyy helpommin pienemmällä kokoonpanolla, etenkin kun yleisö on lähellä. Pienimuotoisuudella päästään lähelle olennaista, Sir Elwood Triossa soittava hämeenlinnalainen kitaristi Jussi Virtanen kertoo.

Trio esiintyy lauantaina Verkatehtaalla. Mukana ovat Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeestä Virtasen lisäksi laulaja-lauluntekijä Juha Lehti ja kosketinsoittaja Junnu Saaresaho .

Lehti ja Saaresaho ovat tehneet duo-keikkoja jo vuosia. Trio-keikat alkoivat vaivihkaa kolmisen vuotta sitten.

– Ensin vierailin duossa ja siitä se lähti. Nyt on jo toinen vuosi menossa ja kappaleet on sovitettu juuri tätä kokoonpanoa varten. Kesän aikana teimme kahdeksan keikkaa ja tänä vuonna aikomus on tehdä vielä kolme, Virtanen sanoo.

Opettaja ja muusikko

Virtanen on ollut yhtyeen jäsen vuodesta 1995.

– Olin kolmannella albumilla soittamassa ja keikoillakin mukana. Jo silloin oli ilmassa, että voisin tulla bändiin, mutta minulla oli muita musaprojekteja. Viidenneltä levyltä lähtien olen ollut bändissä pysyvästi. Liittymisestäni tulee kohta 25 vuotta täyteen ja voin olla onnellinen, että yhä tuntuu mukavalta.

Päivätyönään Virtanen toimiii luokanopettajana Hämeenlinnan yhteiskoulussa. Yhtyeen jäseniin hän tutustui opiskeluaikanaan Helsingissä. Laulajaa lukuunottamatta kaikki bändin jäsenet tekevät muuta työtä keikkailun ohella.

– Pystyn hyvin yhdistämään työt, sillä keikkailemme enimmäkseen kesäisin ja viikonloppuisin. Meillä on edelleen myös Helsingissä treenikämppä, vaikka vain kosketinsoittaja asuu siellä.

Huikea Vanaja-sali

Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeen musiikkia on kuvailtu tunnelmia maalailevaksi keskiolutjazziksi, joka vetoaa etenkin yliopistokaupungeissa. Yleisö on kuitenkin hyvin vaihtelevaa ja nykyisin keikoilla näkyy jo toisen sukupolven faneja.

– Tietyllä tavalla olemme rockyhtye, mutta on meidät luokiteltu indiebändiksikin, mistä olen tyytyväinen.

Vuonna 1988 perustettu yhtye on julkaissut kymmenen pitkäsoittoa ja seuraava levy ilmestynee ensi vuoden aikana. Lauantaina Vanaja-salissa kuullaan sekä tuttuja että uusia, vielä julkaisemattomia kappaleita.

– Keikkapaikkana Vanaja-sali on huikea ja siellä kaikki toimii, Virtanen kiittelee.

Sir Elwood Trio Verkatehtaalla Vanaja-salissa lauantaina 2.11. Ovet aukeavat klo 19, showtime klo 19.30.

Juttu on julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 30.10.2019.