Keskiviikkona todettiin vain yksi uusi koronatartunta Kanta-Hämeessä – Sairaanhoitopiirin mukaan ensimmäisen rokotteen saanut lähes puolet aikuisista

Kanta-Hämeessä ensimmäisen koronarokotteen yli 16-vuotiaista on saanut tämän viikon loppuun mennessä jo 47,5 prosenttia väestöstä, tiedottaa sairaanhoitopiiri. Yhteensä ensimmäisen koronarokotteen saaneita on tuolloin noin 67 500 henkilöä. Toisen rokotteen on saanut noin 8 000 henkilöä. Luku perustuu sairaanhoitopiirin kultakin alueen kunnalta saamaan arvioon viikon rokotetahdista. Sairaanhoitopiirin twiitin mukaan käynnissä on viimeisten riskiryhmien rokotukset. Näitä…