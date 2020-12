Keskoa vaaditaan tarjoamaan muista toimipaikoista työtä irtisanottaville – Hämeenlinnassa on Keskon oma Kookenkä-myymälä

Palvelualojen ammattiliiton PAM:n edustajat vaativat Keskoa sijoittamaan muihin toimipisteisiinsä irtisanottavat vapaa-ajan liiketoiminnan työntekijät. – Vähimmäisvaatimus on, että Kesko näyttäisi vastuullisuutensa eikä irtisanoisi yhtään työntekijää, PAM:n keskoslaisten ammattiosasto 007:n puheenjohtaja Petri Järvinen sanoo tiedotteessa. Kesko suunnittelee kenkäkauppaketjujensa lopettamista kokonaan. Se on käynnistänyt yt-neuvottelut, joiden piirissä on 190 henkilöä. PAM:n mukaan irtisanominen uhkaa 150 työntekijää, kun Kesko…

