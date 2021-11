Keskustan arvokorttelia valmistellaan yhä myyntiin

Aivan Hämeenlinnan ydinkeskustassa olevaa ns Maanmittauskonttorin korttelin tulevaisuus on yhä epävarma. Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Sirpa Rouhiainen sanoo, että korttelin myyntiä valmistellaan yhä. Tosiasiassa korttelia on valmisteltu myyntiä varten jo vuodesta 2019 lähtien. Aivan Itsenäisyydenpuistoa vastapäätä olevan ns. maanmittauskonttorin korttelissa on yli 8 500 neliötä. Tontin viisi rakennusta ovat joko vajaakäytössä tai kokonaan käyttämättömiä. Rakennukset on tehty vuosina...

