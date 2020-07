Keskustan Kulmuni Hämeenlinnassa: Ei ministerinsalkkua ennen ensi kevään kuntavaaleja – "Keskittyisin keskustan tulevaisuustyöhön"

Jatkokautta keskustan puheenjohtajana hakeva Katri Kulmuni: "Näen, että työni puoluejohdossa on vielä kesken." Kanta-Hämeessä vieraillut puoluejohtaja haluaa katkaista keskustan tappioputken kuntavaaleissa.

– En hakeudu valtioneuvoston jäseneksi ennen ensi kevään kuntavaaleja, kertoo jatkokautta puoluejohtajana tavoitteleva keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni.

– Työskentelisin siihen asti täysipäiväisenä puheenjohtajana, mikä olisi minusta tässä kannatustilanteessa puolueelle tärkeää. Hallitustyön vetovastuu säilyisi Matti Vanhasella. Itse keskittyisin keskustan tulevaisuustyöhön.

Kulmuni aikoo siis jatkaa valtiovarainministeripuolueen salkuttomana puheenjohtajana aina huhtikuun lopulle, vielä lähes kymmenen kuukautta. Ratkaisu olisi erittäin poikkeuksellinen. Kulmunin todennäköisellä vastaehdokkaalla, tiede- ja kulttuuriministeriksi elokuussa palaavalla Annika Saarikolla ei tätä mahdollisuutta ole.

– Meidän on tehtävä kovasti töitä tulevien kuntavaalien eteen. Keskusta on hävinnyt neljät kuntavaalit peräkkäin. Nyt olisi korkea aika kääntää kehitys paremmalle uralle, Kulmuni sanoo.

Hän kiersi torstaina ympäri Kanta-Hämettä tapaamassa kansaa ja valamassa intoa keskustan paikalliseen vaalityöhön. Hän uskoo keskustan pärjäävän kuntavaaleissa muun muassa puolustamalla lähipalveluja ja alueellista tasa-arvoa, ”myös maakuntien sisällä”.

Puheenjohtajakisa on kahden kauppa

Istuva puheenjohtaja ei halua kommentoida lainkaan Annika Saarikon mahdollista ehdokkuutta.

– Minä olen ehdolla ja teen töitä keskustan puolesta. Näen, että työni puoluejohdossa on vielä kesken.

Ylen tuoreen kyselyn mukaan 47 prosenttia keskustavaikuttajista kannattaa puheenjohtajaksi Saarikkoa ja 38 prosenttia Kulmunia. Ero on kuitenkin vain yhdeksän vastaajaa, sillä 186 keskustalaiselle lähetettyyn kyselyyn vastasi noin puolet. 15 prosenttia vastanneista ei vielä osannut tai halunnut tehdä valintaa Kulmunin ja Saarikon välillä.

– En minä tainnut vuosi sittenkään olla suosikki kaikissa kyselyissä. Puoluekokous päättää, Kulmuni kuittaa galluptilanteen.

Keskusta valitsee puheenjohtajansa 4.–6. syyskuuta Oulussa.

”Pohjoismaiset menot muttei pohjoismaisia tuloja”

Kanta-Hämeen kierroksella Kulmunin puheissa korostui työllisyysasteen nostamisen ja julkisen talouden tervehdyttämisen tärkeys.

Keskiviikkona hallituksen sisälle puhkesi omituinen riita juuri työllisyystoimia koskevien päätösten aikataulusta.

Kulmunin ja muiden keskustaministerien mukaan työllisyystoimista on tultava päätöksiä jo syyskuun budjettiriihessä. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan lisäbudjettineuvottelujen yhteydessä sovittiin, että työllisyystoimia lykätään vuoden loppuun.

Kulmuni ei tingi näkemyksestään.

– Hallitusohjelman mukaan budjettiriihessä tehdään päätöksiä työllisyystoimista 30 000 uuden työllisen saamiseksi. Lisäksi sovimme kesäkuun alussa, että kokonaistavoitetta nostetaan siitä 60 000:sta, koska taloustilanne on heikentynyt niin paljon, hän kertaa.

– Joudumme tekemään työllisyyden eteen enemmän asioita kuin hallitusohjelmassa on sovittu. Kyse on hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. Suomella on pohjoismaiset menot muttei pohjoismaisia tuloja.

Työllisyystoimissa pitää myös olla ytyä eli todellista vaikuttavuutta, Kulmuni katsoo.

”Hallitus ei voi juosta karkuun”

Hänestä hallitus ei voi juosta karkuun päätöksiä talouden tervehdyttämisestä.

– Terve talous on pohja ja ehto kaikelle muulle hyvälle. Olematonta ei voi jakaa. Kyse on myös sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Emme voi jättää jälkeemme vain velkaa, ex-valtiovarainministeri toteaa.

Sote-uudistuksessakin pyritään yhä ilman muuta myös menojen suitsimiseen, Kulmuni vakuuttaa, vaikka vastuuministeri Krista Kiuru (sd.) on useampaankin kertaan kyseenalaistanut soten säästötavoitteet.

– Kyllä tarkoituksena on nimenomaan hillitä sote-kustannusten kasvua ja parantaa palvelujen saatavuutta. HÄSA