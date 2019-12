Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ei ottanut kantaa Posti-sotkuun - "Odotamme selvitystä"

Keskustan puheenjohtaja vastasi hyvin maltillisesti pääministeriin ja postilakkojupakkaan liittyviin kysymyksiin sunnuntain vierailullaan Hämeenlinnassa. Hänen mukaansa puolueen linja on ja pysyy riippumatta siitä, millaisessa hallituksessa keskusta on.

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni on hyvin vaitonainen keskustan suhtautumisesta tai suunnitelmista pääministeri Antti Rinteen asemaan.

Millainen on keskustan luottamus pääministeri Antti Rinteeseen tällä hetkellä?

– Keskusta haluaa saada selvityksen tähän ajankohtaiseen postiasiaan. Odotamme sitä alkuviikkoon mennessä, Kulmuni sanoo.

Millaisen selvityksen keskusta sitten haluaa Rinteeltä?

– Halutaan saada selvyys ja kokonaiskäsitys, mitä on tapahtunut.

Mitä se tarkemmin sanoen tarkoittaa?

– Odotamme selvitystä.

Entä onko keskustassa ilmennyt tyytymättömyyttä pääministeriä kohtaan jo ennen postilakkoa ja sen jälkimaininkeja?

– Keskusta on sitoutunut hallitusohjelmaan ja haluamme toteuttaa hallitusohjelmaa.

Kulmunin mukaan on myös tärkeää, että hallitus käy sisäisen keskustelun omistajaohjauksen linjasta, että se on selkeä ja että työmarkkinaosapuolilla on rauha neuvotella heitä koskevista asioista.

Tärkeä on hänen mukaansa myös keskustella siitä, että hallituksen sitoutuminen yhteisiin työllisyyslinjoihin on korkeimmalle prioirisoitu.

– Tämän jälkeen hallitus voi tulla vahvempana ulos.

Kannatus laskussa, millaiset ovat puheenjohtajan paineet?

Kulmuni on kiertänyt tänä viikonloppuna kentällä.

Sunnuntaina hän vieraili Lopella ja Hämeenlinnassa. Ihmiset ovat elinkeinoministerin mukaan olleet aktiivisesti liikkeellä. Myös Hämeenlinnassa kuulijoiden puheissa nousivat esiin postilakko sekä keskustan rooli hallituksen ja pääministerin jatkon suhteen.

Kulmuni ei lähde kommentoimaan, millaisia kysymyksiä kentältä puolueen kannattajien suunnalta nousee, vaan toteaa, että totta kai ajankohtaisesta politiikasta tulee paljon palautetta.

Myöskään siihen hän ei ota kantaa, millaista viestiä keskustan eduskuntaryhmästä on puolueen puheenjohtajan korviin kantautunut.

– Eduskuntaryhmä kokoontuu ja käsittelee sitten asiaa, hän kuittaa kysymyksen.

Kulmuni on ehtinyt olla keskustan puheenjohtajana vain muutaman kuukauden ajan. Keskustan kannatus mataa tällä hetkellä vajaan 12 prosentin kannatusluvuissa. Lännen Median hiljattain teettämän kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa keskustan kannattajista on tyytymättömiä hallitukseen.

– Keskusta ajaa keskustalaista linjaa, oli hallitus minkälainen tahansa, olemme me missä tehtävässä tahansa. Meidän linja ei muutu sen mukaan onko keskustaoikeistolainen vai keskustavasemmistolainen hallitus, vai olemmeko oppositiossa. Meidän linja on ja pysyy, ministeri vastaa kysymykseen, millaisia paineita tuore puheenjohtaja tilanteesta kokee.

Ei kannata sotkea Jäätteenmäen tapaukseen

– Meille tärkeää on se, että tässä maassa kannattaa yrittää. Työllisyys, että yhä useampi ihminen pääsee työnsyrjään kiinni.

Kulmuni ja hänen luotsaamansa puolue haluavat jättää maan paremmassa kunnossa seuraaville.

– Sen takia keskusta on hallituksessa, tai oppositiossa tai missä tahansa tehtävässä, ministeri muotoilee

Entä mitä mieltä hän on siitä, että Anneli Jäätteenmäen (kesk) ero vuonna 2003 on nostettu voimakkaasti esiin mediassa. Tuolloin Sdp ei tukenut pääministerinä toiminutta Jäätteenmäkeä, vaan vaati tätä eroamaan.

Myös Hämeenlinnassa Jäätteenmäen nimi mainitaan. Painostetaanko puheenjohtajaa paljonkin kostoretkelle?

Kulmuni laskee noihin aikoihin olleensa 15-16 -vuotias ja tuumaa ettei häntä, tai hänen kanssaan sunnuntaina mukana ollutta kansanedustaja Hilkka Kemppiä, kannata niihin tapahtumiin sotkea.