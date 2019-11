Keskustan viimeinen ruokakauppa sulkeutuu Forssassa - "Tämä on äärimmäinen ratkaisu ja viimeinen vaihtoehto"

K-Supermarket lopettaa kannattamattomana. Verkkokaupan noutopalvelu on ollut piristys, muttei ole tuonut riittävästi asiakkaita.

Forssan keskustan Kartanokeskuksessa sijaitseva K-Supermarket Forssa sulkee ovensa helmikuussa. Kyseessä on ainoa Forssan ydinkeskustassa sijaitseva päivittäistavarakauppa.

Keskon aluejohtaja Timo Heikkilä kertoo Keskon ja K-Supermarketin kauppiaiden tehneen päätöksen kaupan sulkemisesta yhteistuumin.

– Tämä on äärimmäinen ratkaisu ja viimeinen vaihtoehto, koska keinoja liiketoiminnan saamiseksi kannattavaksi ei ole löydetty, Heikkilä kertoo.

K-Supermarket on toiminut vuodesta 2011 lähtien Kartanokeskuksessa 1 300 neliön vuokratiloissa, joissa sijaitsi aiemmin Euromarket.

Heikkilän mukaan liiketoiminta on hiipunut vähitellen kannattamattomaksi.

– Tämä kohde ei ole täyttänyt niitä tavoitteita, jotka sille on aikoinaan asetettu. Asia on periaatteessa yksinkertainen: asiakkaita ei vaan ole riittänyt tarpeeksi.

Puolisonsa Hanna Käpin kanssa kauppiaana toimiva Juha Kuisma uskoo niin ikään, etteivät kaupungin pienuus ja Forssan vähenevä asukasmäärä ole riittäneet takaamaan kaupalle kylliksi asiakaskuntaa.

Monia keinoja on yritetty: kahdeksan vuoden aikana Supermarketissa on ollut kolme eri kauppiasta ja liikkeessä on panostettu muun muassa paikalliseen tuotevalikoimaan.

Puolitoista vuotta sitten käyttöön otettiin verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu.

– Se on ollut itse asiassa ihan hyvä, muttei sekään yksistään pysty pitämään noin isoa taloa pinnalla, Kuisma sanoo.

Keskon aluejohtaja Timo Heikkilä ei usko, että Keskon päivittäistavarakaupat olisivat rokottaneet asiakaskuntaa toisiltaan.

Keskolla on lisäksi K-Citymarket Yhtiönkadulla ja K-Market Murronkadulla.

Osuuskauppa Hämeenmaalla ja Lidlillä on myymälöitä keskustan ympärillä, mutta ei yhtään päivittäistavarakauppaa keskustassa.

Kauppa on viimeistä päivää auki helmikuussa, mutta tarkka ajankohta täsmentyy myöhemmin.

– Haluan kiittää asiakkaitamme kuluneista vuosista. Helmikuuhun saakka palvelemme normaalisti kaikkine toimintoinemme ja pidämme hyllyt täynnä viimeiseen asti, Kuisma lupaa.

K-Supermarketissa on Veikkaus-piste ja Matkahuollon pakettipalvelut, joiden siirtymisestä toisaalle ei ole vielä tietoa.

Market työllistää kymmenkunta henkeä. Kuisma ei ota vielä tässä vaiheessa kantaa mahdollisiin irtisanomisiin. HäSa

Uutista päivitetty kello 10.24 tiedolla Osuuskauppa Hämeenmaan ja Lidlin myymälöistä.