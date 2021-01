Kevyellä kynällä: Keskustassa kaikuu kuutamosonaatti, tahtia puikotetaan lumiauroilla

Tänä vuonna eli noin viikon ajan lumenaurausta on tehty Hämeenlinnan kantakaupungissa erityisellä pieteetillä. Aktiivisuudesta annan ison plussan – siitä, että samaa kadunpätkää raavitaan kahdesti yössä, vaikka lunta ei sataisikaan. Arvostan suunnitelmallisuutta ja ennakoivaa auraamista. Sillä on myös psykologinen vaikutus: kesken painajaisen kello 1.45 on kovin rauhoittavaa herätä asfaltilla laahaavan kauhan kuutamosonaattiin, jonka resonointi hellii hermoja…

