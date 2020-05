Hämeenlinnan keskustasta voi tulevaisuudessa tulla kolmenkympin alue – "Haluamme kaupunkilaisilla olevan mahdollisuus sanoa mielipiteensä"

Hämeenlinnan kaupunki aikoo alentaa suurimmassa osassa keskustaa nopeusrajoituksen 40:stä 30:een kilometriin tunnissa. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta.

Uudet nopeusrajoitukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana.

Vuosina 2015–2019 Hämeenlinnan keskusta-alueella tapahtui 85 tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Uudistuksella halutaan parantaa erityisesti liikenteen heikoimpien ryhmien, kuten lapsien, iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia liikkua turvallisesti.

– Liikenneonnettomuuksiin on monta syytä, eikä aina voida suoraan sanoa, mistä ne johtuvat. Ajonopeuksia laskemalla saadaan onnettomuuksien todennäköisyyttä pienennettyä. Reagointiaikaa jää enemmän ja vahingot eivät ole niin suuria, kertoo Hämeenlinnan kaupungin liikennesuunnittelija Minna Aakkula.

Autoilua keskustassa ei rajoiteta

Uudistusta perustellaan myös vuoteen 2035 ulottuvalla keskustavisiolla. Hankkeen tarkoituksena on parantaa keskusta-alueen viihtyvyyttä ja elinvoimaisuutta. Aakkulan mukaan keskustan autoilua ei kuitenkaan tulla rajoittamaan.

Uudistus ei myöskään tulisi vaikuttamaan muihin keskustan liikennejärjestelyihin, kuten esimerkiksi liikennevaloihin.

– Rajoitusten muuttaminen on nopea toimenpide. Sen avulla voidaan tutkia, tarvitaanko muita muutoksia. Rakentaminen on kallista ja hitaampaa. Muutoksen on tarkoitus olla ketterämpi ratkaisu, Aakkula toteaa.

Läpiajoliikennettä ohjataan Paasikiventielle

Tavoitteena on myös siirtää keskustan läpi kulkevaa liikennettä Paasikiventielle, joka on turvallisempi sekä kevyelle liikenteelle että autoilijoille. Paasikiventien 50km/t-nopeusrajoitus tulee pysymään ennallaan.

Uusi nopeusrajoitusalue ei lisäksi kattaisi esimerkiksi Lukiokatua. Aakkulan mukaan nopeusrajoitusten tulisi vastata liikenneympäristöään, ja Lukiokatu ei nykyisessä muodossaan sovellu 30km/t-nopeusrajoitukselle.

Kaikki puolueet rajoitusten alentamisen kannalla

Hämeen Sanomat kysyi viime vuoden syyskuussa kaupungin päättäjiltä pitäisikö keskustan nopeusrajoituksia laskea. Silloin valtuustoryhmien puheenjohtajien kanta oli yhtenäinen. Kaikki puolueet olivat nopeusrajoitusten alentamisen kannalla.

Hämeenlinnan kaupunki on avannut kyselyn, jossa kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä suunnitellusta nopeusrajoitusmuutoksesta. Suunnitelma käsitellään kesäkuussa Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnassa.