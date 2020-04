Keskustelu käynnissä – Siirretäänkö kevään valmistujaisjuhlat syksyyn tai jopa joulukuulle?

Koronaepidemian aiheuttamat poikkeustoimenpiteet eivät mahdollista lakkiaisten järjestämistä lukioissa suunnitellusti 30. toukokuuta.

– Abiturientit ovat olleet huolestuneita, järjestetäänkö heille lakkiaisia lainkaan, Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski kertoo.

Lukiolaisten liitto vaatii kannanotossaan, että kevään ylioppilasjuhlapäivä siirretään esimerkiksi alkusyksyyn.

Liiton nettisivuilla kysytään, milloin valtakunnallinen ylioppilasjuhlapäivä tulisi järjestää. Vaihtoehdot ovat elokuun kolme viimeistä lauantaita tai neljäntenä vaihtoehtona joku muu. Olisiko toiveissa siis elokuu?

– Sitä ollaan alustavasti mietitty. Sopiva päivä pitää kuitenkin löytää, ja kesällä varusmiespalveluksen aloittavat ylioppilaat pitäisi huomioida. Käytännössä heille pitäisi siis taata tuolloin vapaata, Nivukoski sanoo.

Mukana keskusteluissa on myös Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry.

Opetus- ja kulttuuriministeriöön on tullut toiveita valtakunnallisesta linjauksesta muun muassa opiskelijoilta ja rehtoreilta, kertoo koulutuksen vastuualueen johtaja Tiina Silander lukio- ja ammatillisen koulutuksen osastolta.

– Ministeriö ei voi linjata asiaa, koska se ei ole päätäntävallassamme, mutta ministeriön johdolla kutsumme keskeiset tahot keskustelemaan, mikä olisi paras ratkaisu, joka palvelisi nuoria niin ylioppilasjuhlien kuin ammattiin valmistuvien osalta.

Keskusteluja käydään ripeällä aikataululla näinä päivinä.

– En uskalla kuitenkaan luvata, että välttämättä vielä tällä viikolla kuullaan ratkaisua, Silander toteaa.

Virallinen päätösvalta asiassa on koulutuksen järjestäjillä eli pääosin kunnilla.

Parolan lukion rehtori Reijo Järvinen kertoo odottavansa valtakunnallista käytäntöä. Varsinaista varasuunnitelmaa ei vielä ole.

– Lakkiaisia ei jätetä pitämättä, jos se vain jotenkin on mahdollista. Lakkiaiset ovat siirtymäriitti, tietyn elämänvaiheen päätöksen symboli ja perheellekin yleensä juhlahetki. Myös koulun henkilökunnalle se on merkki, että voi pistää kannen kiinni yhden ikäluokan osalta, Järvinen näkee.

Kantahämäläiset rehtorit ovat jo käyneet keskustelua, että jos ohjeistusta ei tule ylemmältä taholta, niin ainakin kaikissa alueen lukioissa pyrittäisiin ylioppilaiden juhlinta toteuttamaan samalla tavalla.

– Haemme vähintään seudullista yhteneväisyyttä, ettei juhlia olisi aikataulullisesti miten sattuu, Järvinen sanoo.

Janakkalan lukion opettajakunnan keskustelussa nousi esiin ajatus siirtää kevään juhlat suosiolla itsenäisyyspäivään, jolloin myös syksyllä valmistuvat ylioppilaat lakitetaan. Esillä oli myös elokuu.

– Ei se ihan heti kouluvuoden alussakaan voi olla, koska se vaatii järjestelyjä. Ei tuollaista isompaa juhlaa tuosta noin vaan ponkaista pystyyn, rehtori Timo Hillman tuumii.

Lukiolaisten liitto ehdottaa viralliselle lakkiaispäivälle 30.5. Ylen ylioppilasjuhlalähetystä, mikä tarjoiaisi ”virtuaalisen juhlahetken ennen oikeita juhlia”.

Julkisessa keskustelussa esillä on ollut myös lukioiden omien juhlien striimaaminen nettiin.

– Toivon, että jokainen ylioppilas saa oman juhlansa, eikä niitä hoideta virtuaalisesti. Ei siinä sitä viehätystä ole, Hillman näkee. HäSa

Ylioppilas: Video ei ole vaihtoehto

Turenkilainen tämän kevään ylioppilas Daniel Aitto-oja kertoo, että hänelle itselleen koulun puolesta järjestetyt juhlallisuudet eivät ole kovin tärkeitä, mutta hän tietää, että monille ne ovat merkittävä juttu.

– Siinä monelle konkretisoituu, että lukio on nyt läpäisty.

Sen sijaan omien henkilökohtaisten juhlien siirtyminen harmittaa enemmän.

– Se on huono juttu myös siksi, koska niitä on suunniteltu jo jonkin verran, ja kaikkea joutuu nyt perumaan. Se on vähän nihkeää.

Kun Aitto-oja on jutellut vuosikurssikaveriensa kanssa lakkiaisjuhlasta, vaihtoehto videoyhteyden kautta pidettävistä lakkiaisista saa tyrmäyksen. Perinteiset juhlat ovat monille tärkeät.

Sen sijaan siirrettävien juhlien ajankohdalla ei Aitto-ojalle ole niin merkitystä, ovatko ne sitten elokuu- tai vaikka vasta joulukuussa.

– Joku joutuu tekemään kompromisseja joka tapauksessa. Loppujen lopuksi juhlallisuus on muutaman tunnin mittainen, ei se kenenkään elämästä kauhean iso aika ole. Jos on muuta menoa, sitä voi siirtää.