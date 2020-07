Kevyellä kynällä: Hämeenlinna tatuoituna koomikkojen aivopoimuihin

Nelosen Ruutu-palvelussa on voinut kesän ajan katsella Stand Up! -ohjelman kolmatta tuotantokautta yhden jakson viikkotahdilla. Nelonen tuutannee viihdepaketin analogiselle kanavalleen tulevan syksyn pimeinä iltoina.

Jokaisessa jaksossa näytetään yhden illan show ja mukana on useampi koomikko. Kuvaukset on tehty Helsingin Linnanmäen Peacock-teatterissa, mutta Hämeenlinna on ollut mukavasti esillä.

Jokaisen jakson puolivälin tienoilla illan pääesiintyjä kertoo välipalana kameralle jonkin mieleen painuneen keikkakokemuksen. Kahden koomikkotähden tarina on sijoittunut Hämeenlinnaan.

Niko Kivelä muisteli keikkaa noin vuosikymmenen takaa, jolloin hänellä oli jo takana kymmenen vuotta stand-upin parissa.

– Nousin Hämeenlinnassa lavalle ja katsoin kirkkaaseen valoon, ja sillä sekunnilla tajusin, että mä oon standup -koomikko. Se oli semmoinen valaistuminen tälle ammatille. Siitä kaikki helpottui: mä tajusin, että herranjestas, ne ovat tulleet katsomaan mua.

Tästä itsensä hyväksymisen hetkestä Kivelä, yksi suomalaisen stand-upin kirkkaimmista nykytähdistä, on siis velkaa Vanajaveden rannoille.

Ilari Johansson kaiveli omista muistilaareistaan tarinan vuosituhannen taitteen hujakoilta. Se sijoittui Aulangon hotelliin, jossa Johanssonilla oli tilattu keikka.

Johanssonia oli informoitu, ettei äänentoistoa ole. Niinpä hän raahasi mukanaan isoa kaiutinta. Johansson arveli, että keikka on hotellin isossa salissa, mutta se oli tyhjä, joten koomikko kysyi lisätietoa vastaanotosta.

Sieltä Johansson ohjattiin toiseen suuntaan.

– Lopulta päädyin hotellin saunaosastolle, jossa viisi ukkoa istui pelkät pyyhkeet päällä, yhdellä ei ollut sitäkään, ja olivat kovin iloisia, että tulin paikalle. Se oli aika absurdi fiilis. Päätin lopulta tehdä niin, että en käyttänyt äänentoistolaitteita, vaan riisuin myös itseni pelkälle pyyhkeelle, ja sen jälkeen… no, kyllä sitä voi keikaksi ehkä sanoa, Johansson kertoi.

Kaupunkihan on muutenkin Johanssonille tuttu, sillä hän oli näyttelijänä Hämeenlinnan teatterissa juuri noihin tarinan tapahtuma-aikoihin.

Voi hyvin olla, että Johansson ei edes olisi standup-koomikko ilman pestiään Hämeenlinnassa. Teatterin silloinen johtaja Riku Suokas, yksi suomalaisista alan pioneereista, kun aikanaan vain ilmoitti Johanssonille, että sinulla on standup-keikka kuukauden päästä.

Loppu on suomalaisen komiikan historiaa. HÄSA

Juttusarjassa toimittajat kirjoittavat ärsyttävistä, hämmästyttävistä, ilahduttavista tai muuten vaan ajankohtaisista asioista.