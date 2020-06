Kevyellä kynällä: Huh hellettä, nyt kyllä maistuisi kylmä Rtd! Vai ottaisinko sittenkin lisäarvovettä?

Jokaisella alalla on oma ammattikielensä, josta ulkopuolisen on hankala ottaa selvää. Näin on myös ruokakaupassa.

Hämeensaaren Citymarketissa on juomaosastot merkitty selkeästi kyltein. Niiden avulla löytyvät niin erikoisoluet ja kivennäisvedet kuin myös rtd ja lisäarvovedetkin.

Siis mitkä?

Googlen mukaan rtd on lyhenne sanoista ”ready to drink”. Kyseessä ovat siis alkoholipitoiset juomasekoitukset eli limuviinat. Lisäarvovesi taas on kivennäisvettä, johon lisätty vitamiineja tai muita hyödyllisiä lisukkeita kuten magnesiumia.

Termi rtd on käytössä lähinnä panimoalan omilla sivuilla kuten myös ”lisäarvovesi”, jota on Googlen mukaan käytetty vain muutamia kymmeniä kertoja suomenkielisen internetin historiassa. Siksi moni hakutuloksista viekin Katleena Kortesuon samaa sanaa ihmettelevään Instagram-päivitykseen.

Ammattislangi on näppärä viestintätapa asian tuntevien kesken, mutta olisikohan ruokakaupan hyllyt voitu merkitä niin, ettei asiakkaan tarvitsisi googletella termejä?

