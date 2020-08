Kevyellä kynällä: Pakko käyttää maskia

Viime aikoina on käyty kovaa keskustelua, tuleeko Suomeenkin suositus käyttää kasvosuojuksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Vaikka mikään ei estä käyttämästä niitä jo nyt, kasvomaskeja näkee vielä harvoilla.

Suoranaista maskipakkoa kansalaisille ei voida määrätä, mutta vahva suositus kyllä. Sen sijaan on paikkoja, joissa ihmisen päähän pakotetaan sääntöjen nojalla kasvosuojus.

Jääkiekkokausi on taas alkamassa, jos koronatilanne suo, ja lajin sääntö numero 190 lausuu yksiselitteisesti: ”Maalivahtien on käytettävä kasvosuojusta aina pelitilanteen aikana. Kasvosuojus on valmistettava siten, ettei kiekko mene sen läpi.”

Sen sijaan varamaalivahdin ei tarvitse sääntöjen mukaan pukea kasvosuojusta – ei edes silloin, kun hän liikkuu kentän poikki palatakseen pelaajapenkille erätauon jälkeen.