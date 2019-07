Kiertäviä asfalttikauppiaita tavattu myös Hämeenlinnassa – Esiintyvät joskus valheellisesti muiden yritysten nimissä

Tarjouksia poikkeuksellisen halvoista asfalttitöistä on tehty myös Hämeenlinnassa.

Etelä-Suomen alueella liikkuu tällä hetkellä runsaasti ulkomaalaisia asfalttikauppiaita. Poikkeuksellisen halvalla asfalttitöitä tarjoavat yrittäjät esiintyvät usein valheellisesti suomalaisten yritysten nimissä.

Infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö Infra Hämeen toiminnanjohtaja Antti Astrénin mukaan rikosilmoituksia kauppiaista on tehty ainakin Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

Jäsenyritysten kautta Infran tietoon on tullut, että vastaavia tarjouksia on esitetty myös hämeenlinnalaisille yrittäjille.

– Kun olen kerännyt tietoa ja välittänyt sitä viranomaisille, niin tuntuu siltä, että ryhmiä on liikkeellä useampia ympäri Suomea, Astrén kertoo.

Englanniksi puhuvat myyjät kertovat yleensä, että ylijäämäasfalttia on nyt saatavilla halvalla, jos työ tehdään nopeasti.

Asfaltointityön laatu on vaihdellut paljon eri tapauksissa. Osa yrittäjistä käyttää asfalttiasemalta ostettua parempilaatuista päällystettä, mutta Astrénin mukaan joissakin tapauksissa pihaan on levitetty epämääräistä hiekan, soran ja jopa jäteöljyn sekoitetta.

– Työn laatuun emme sinällään ota kantaa. Olemme huolissamme velvollisuudet hoitavien jäsenyritystemme puolesta.

Poikkeuksellisen halvan hinnan epäillään kertovan harmaan talouden harjoittamisesta, etenkin jos töitä myydään käteiskaupalla. Jos piha päällystetään aineella, joka ei täytä asfalttinormeja, lankeaa ympäristölle haitallisen aineen siivousvastuu työn tilaajalle.

– Pahimmillaan työ on otettu vastaan ja työn laatu on ollut jotain ihan muuta kuin on sovittu. Tapauksissa puhutaan helposti yli 10 000 euron kertamaksuista, Astrén kertoo.

Joissakin tapauksissa asfaltointia on tarjottu pelkän työn hinnalla. Kohteille on esimerkiksi kerrottu, että asfaltointia voidaan tehdä neljä kertaa halvemmalla kuin normaalisti.

Astrénin mukaan yksikään suomalainen asfaltointialan yritys ei asioi englanniksi. Jos yritykset Suomessa tekevät tämän kaltaista kauppaa, ennakkoperintärekisteri ja muut yrityksen tiedot esitetään etukäteen.

Astrénin mukaan laajamittaista havainnointia samankaltaisista ryhmistä on viimeksi tehty vuosina 2007 ja 2012.

Vuonna 2012 Hämeenlinnan seudulla sijaitsevan yrityksen toimitusjohtaja ajautui oikeudelliseen kiistaan yllättäen ilmestyneiden brittiläisten asfalttimiesten kanssa.

Oikeudessa toimitusjohtaja kertoi tulleensa huijatuksi, sillä hänen mukaansa työn jälki poikkesi suullisesta sopimuksesta ja asfaltointiurakoitsijat olivat laskuttaneet 3000 neliömetrin mukaan, kun pihan kooksi arvioitiin noin 1800 neliömetriä.