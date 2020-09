Kiertokapulaa kehitetään vauhdikkaasti - Ensimmäisten pienten jäteasemien rakentaminen alkaa vielä tänä vuonna

Kovinkaan kaukana ei ole aika, jolloin Kiertokapulalla on sähköisesti toimivia, miehittämättömiä jäteasemia.

Kiertokapula aloittaa näillä näkymin ensimmäisten miehittämättömien pienjäteasemien rakentamisen ilmeisesti jo tänä vuonna. Asemat toimivat sähköisesti kännykällä tai verkkokauppasovelluksella, eikä niissä ole henkilökuntaa koko ajan paikalla.

Kiertokapulan toimitusjohtaja Mikko Koivulehto sanoo, että asemien tarkoituksena on tuoda jätehuollon palveluja maakuntaan lähemmäs henkilöasiakkaita. Vastaavia asemia on jo käytössä Tampereen seudulla.

– Rakennamme pari asemaa vuodessa kaikkiaan kymmenellä miljoonalla eurolla. Vielä ei ole päätetty, mihin asemat sijoitetaan. Voi olla, että Karanojastakin tulee vielä osittain miehittämätön, mutta kokonaan ilman henkilökuntaa ei täällä tietenkään tulla toimeen, Koivulehto suunnittelee.

Uudet asemat on tarkoitus sijoittaa sellaisiin paikkoihin, jossa ei ole Kiertokapulan jäteasemia ennestään. Niissä asioiminen onnistuu melkein minä vuorokauden aikana tahansa

– Nykyinen Karanoja on kiertotalouskylä, johon yritetään saada yhä enemmän kiertotalouteen erikoistuneita yrityksiä. Kiinnostusta on ollut valtavasti, eikä sitä ainakaan hillitse se, että alueelle ollaan saamassa moottoritien liittymä lähivuosina, Koivulehto sanoo.

Kaukana kaatopaikasta

Karanojasta puhuttiin 2000-luvun alussa vielä kaatopaikkana. Sitten sitä alettiin kutsua jätteidenkäsittelyalueeksi ja nyt Koivulehto ei käytä Karanojan yhteydessä enää edes sanaa jäte.

Ala kehittyy parhaillaan todella huimaa vauhtia. Ei riitä, että kohta alkavat työllistää pienjäteasemat, vaan niitä ennen alueelle rakennetaan vielä pienasiointialue kolmella miljoonalla eurolla. Alueen rakentaminen alkaa loka-marraskuun vaihteessa.

– Haemme parhaillaan kahta esimiestä kehittämään tulevien jäteasemien toimintaa/ avainhenkilöä kehittämään Kiertokapulan toimintaa. Kiinnostusta kuvaa se, että kehitysjohtajaksi tuli 95 kovan luokan hakemusta, Koivulehto sanoo.

Moottoritielle liittymä

Karanojalla on nyt monta rautaa tulessa. Uuden ympäristöluvan käsittely on aivan loppumetreillä. Kun lupa on saatu, pitäisi joulukuussa jo julkaista yrityksen uusia strategia.

Yritys on päättänyt käyttää 20 miljoonaa euroa infransa rakentamiseen. Vaikka vauhti tuntuukin nopealta, tapahtuvat muutokset Mikko Koivulehdon mukaan hitaasti.

– Karanojaa laajennetaan 33 hehtaarista vielä 24 hehtaarilla. Tästä osa on määrä erottaa kiertotalousyrityksille, joista alueella on nyt Kiertokapulan ja ST1:n lisäksi vain rakennusmateriaaleja kierrättävä Tehokierto, Koivulehto sanoo.

Koivulehto uskoo, että kiertotalouskylä syntyy vielä Karanojalla ennen kaikkea sen jälkeen, kun moottoritieltä saadaan liittymä Painokankaalle ja Karanojalle.

– Ainakin kiinnostusta on valtavasti. Liittymän rakentamisen pitäisi alkaa vuonna 2024 ja sen pitäisi olla valmis vuotta myöhemmin, Koivulehto kertoo.

Jätemäärät lisääntyvät

Karanojalle toimitettava biojäte hyödynnetään jo ST1:n etanolilaitoksessa ja biokaasusta syntyy sähköä ja lämpöä. Ainoastaan 1-2 prosenttia jätteestä menee penkkaan, joka ainoana enää muistuttaa Karanojan alkuvuosista, kun se oli vielä kaatopaikka..

Tiettyjen jätteiden määrä vähenee, mutta esimerkiksi tekstiilijäte on ongelmallista. Yllätyksiäkin on tullut.

– Kun korona tuli, ajattelimme, ettei se voi vaikuttaa meidän alaamme hirveästi. Kyllä se vaikutti. Kotitalouksien jätemäärät lisääntyivät huomattavasti, Koivulehto sanoo.

Koivulehto kertoo, että seuraavaksi odotetaan, mitä seuraa rakennuslupien määrän kasvamisesta.

– Luultavasti se tietää meille rakennusjätteen määrän lisääntymistä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen tällä alalla, Koivulehto naurahtaa.

__________

Oikaisu 24.9.2020 klo 7.04

Korjattu biojäteasemat pienjäteasemiksi.

.

20 miljoonan investoinnit Kiertokapulan liikevaihto kasvoi vuosina 2016 – 2019 45 prosenttia. Suomen kolmanneksi suurin kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Palvelee alueellaan 390 000 asiakasta. Viime vuoden liikevaihto 29,1miljoonaa euroa. Karanojan alue on laajennuksen jälkeen 57 hehtaaria. Kiertokapulan omistavat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.