Kiertokapulalla halpoja ja erittäin kalliita hintoja - Hintaeroja tasoitetaan

Kiertokapula kertoo tiedotteessaan, että sen alueen kunnissa kiinteistöillä on Suomen halvimpia jätekustannuksia. Kiinteistöliiton vertailun mukaan Hyvinkäällä on Suomen kolmanneksi halvimmat jätemaksut.

Kiertokapulan kunnissa on kuitenkin myös kalliita hintoja. Hämeenlinnan ja Hattulan hinnat eivät ole halpoja. Hausjärvellä kiinteistöt joutuvat maksamaan erittäin korkeita hintoja jätteistään.

Keskitetty jätteiden keruu maksaa Kanta-Hämeessä paljon kiinteistöille, jos niiden hintoja verrataan Pirkanmaan kuntien hintoihin. Kiinteistöliiton vertailun mukaan Hämeenlinnan maksut olivat viime vuonna puolet kalliimmat kuin Tampereella. Kiertokapula myös jälleen korotti hintojaan vuodenvaihteessa.

Hämeenlinnalainen pienkiinteistön omistaja tuskin huomasi viime vuonna jätehuollon hintojen muutosta, kun jätteiden keruun kilpailuttaminen siirtyi Kiertokapulalle. Kiertokapulan toimitusjohtaja Mikko Koivulehto lupaa kuitenkin alhaisempia hintoja.

– Uskon, että pitkässä juoksussa hinnat tulevat olemaan nykyistä halvempia, sanoo Koivulehto.

Pirkanmaan Jätehuollon jätteenkäsittelymaksu on melkein puolet pienempi kuin Kiertokapulalla. Hausjärveläinen omakotitalo maksaa nyt jäteastiansa tyhjentämisestä 74 prosenttia enemmän kuin tamperelainen.

Koivulehto uskoo, että hintaero Pirkanmaahan syntyy kahdesta tekijästä. Kiertokapulalla ei ole kiinteistöjen yleistä jätehuollon perusmaksua, jolla se kattaisi lakisääteisiä palveluja. Pirkanmaan Jätehuolto on myös osakas voimalassa, joka polttaa Pirkanmaan jätteitä lämmöksi.

– Meillä perusmaksu on valmistelussa. Pirkanmaalla myös prosessi on erilainen kuin meillä, koska siellä on oma voimala.

– Osittain myös volyymi vaikuttaa hintoihin.

Kiertokapula on Suomen kolmanneksi suurin alueellinen jätehuoltoyhtiö, jonka toimialueella on kymmenen kuntaa. Sen jätteitä poltetaan kuitenkin Riihimäellä voimalassa, jonka omistaa Fortum.

Koivulehto uskoo, että jätteiden kilpailuttamista kehittämällä Kiertokapula pystyy alentamaan maksujaan. Jätteiden keräämistä on nyt kilpailutettu lähinnä kunnittain, mutta luontevat keruu- ja kuljetusalueet eivät seuraa kuntarajoja.

– Hintoja saadaan alennettua, kun jätteiden keruuta kilpailutetaan nykyistä suuremmalla volyymilla ja logistisesti nykyistä paremmilla alueilla.

Hämeenlinna ja Hattula ovat nyt ainoat kunnat, joiden jätteiden keruu on kilpailutettu yhdessä. Koivulehto kertoo, että Kiertokapula valmistelee kilpailuttamista yli kuntarajojen.

– Hausjärvi on pieni kunta ja syrjässä, hän selittää sen korkeita hintoja.

Hyvinkäällä ja Keski-Uudellamaalla Kiertokapulan hinnat ovat kiinteistöille paljon maan keskimääräisiä hintoja edullisemmat.

– Kun optimoimme alueita, alhaisimmat hinnat saattavat hieman nousta. Korkeat hinnat laskevat. Keskimääräiset hinnat laskevat, kun saamme riittävästi volyymia kilpailutuksiin.

Kiertokapula ottaa hallinnointipalkkion jätteiden keruun järjestämisestä. Koivulehto kiistää kuitenkin ajatuksen, että yhtiö kattaisi muita kustannuksiaan ottamalla merkittävän siivun jätteiden keruusta ja kuljetuksista.