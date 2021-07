Kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset leviävät uusiin maakuntiin – Kanta-Häme vältti rajoitukset toistaiseksi

Valtioneuvosto on päättänyt, että kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset otetaan käyttöön Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Näiden lisäksi myös Uudenmaan maakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa.Rajoitukset merkitsevät, että baareissa asiakasmäärä rajoitetaan sisätiloissa puoleen normaalista ja muissa ravintoloissa kolmeen neljäsosaan normaalista.Aukioloja rajoitetaan niin, että valomerkki pitää antaa viimeistään puolilta öin ja ravintolat pitää on suljettava aamuyhden ja aamuviiden välillä.Asetus astuu…