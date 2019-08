Kiinnostaako vaikuttaminen? – Nuorisovaltuusto etsii uusia pikkupoliitikkoja

Mikä Hämeenlinnan nuorisovaltuusto on, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Mari Pinomäki?

– Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten edunvalvojana ja äänitorvena toimiva vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuusto on oiva mahdollisuus aloittaa oma vaikuttajaura ja osallistua laajasti kaupungin päätöksentekoon.

Miten nuorisovaltuustoon pääsee?

– Toisin kuin suurimmassa osassa Suomen kunnista, Hämeenlinnassa emme järjestä vaaleja, vaan toimintamme on avointa kaikille 12–18-vuotiaille vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi eli 1.9.–31.8. Ilmoittautuminen kaudelle 2019–2020 on auki maanantaihin 19.8. asti. Ilmoittautuminen tapahtuu netissä osoitteessa bit.ly/nuva19 ja osallistumalla Raatihuoneen valtuustosalissa 19.8. kello 17 järjestettävään yleiskokoukseen.

Kuinka usein nuorisovaltuusto kokoontuu?