Kiinteistönomistajat ovat kyllästyneitä hämeenlinnalaiseen jahkailuun ja pelkäävät, että keskustaa uhkaa Ruususen uni

Kiinteistösijoitusyhtiö Vekka Capitalin osaomistajalla Tommi Vekalla on Hämeenlinnan kaupungille kaksi toivetta.

– Ratkaiskaa ykköskorttelin pysäköintikysymys vaikka irrallisena muusta keskustan kehittämisestä, jotta sinne voisi rakentaa mahdollisimman paljon asuntoja. Ja nopeuttakaa Engelinrannan aikataulua, niin että sinnekin saadaan asuntoja.

Vekan mukaan vain kaupungin keskustan asukasmäärää kasvattamalla saadaan tarvittava ostovoima, joka elävöittää keskustan ja tuo uusia yrittäjiä. Nykyinen tilanne on hänen mukaansa mahdoton.

”On muitakin ratkaisuja kuin toriparkki”

Vekka Capital on yksi niistä kiinteistöyhtiöistä, joilla on ollut kiinnostusta lisä- tai uudisrakentamiseen kaupungin keskustassa. Monen hankkeen eteneminen on ollut riippuvainen siitä, pystytäänkö osa autopaikoista sijoittamaan oman kiinteistön ulkopuolelle eli esimerkiksi toriparkkiin.

Hämeenlinnan kaupunki pyysi keväällä kiinteistöjen omistajilta lausuntoa siitä, miten kielteinen toriparkkipäätös vaikuttaisi niiden suunnitelmiin.

Vekka Capitalin vastaus oli kaikkein jyrkin, sillä yhtiö ilmoitti luopuvansa kaavahankkeistaan ykkös- ja kakkoskorttelissa. Yhtiön omilla tonteilla ei ole tilaa laajennusten vaatimille autopaikoille.

Tommi Vekka sanoo, ettei lausunto ollut tarkoitettu toriparkin puolustuspuheenvuoroksi vaan moitteeksi päätöksenteon hitautta ja jahkailua kohtaan.

– Toriparkki olisi ollut yksi tapa ratkaista pysäköintikysymys, mutta muitakin keinoja on, kuten pysäköintinormin väljentäminen. Kauppakeskus Goodman on ollut olemassa kohta kuusi vuotta, ja kaupungin keskusta on näivettynyt. Kaikki rakentamista edistävät toimet olisivat tärkeitä, mutta mitään päätöksiä ei saada aikaan, Vekka sanoo.

Onko mielekästä investoida?

Ykköskorttelissa Vekka Capital omistaa ns. Kopinkulman lähellä toria ja kakkoskorttelissa Hämeen Puhelimen entisen toimitalon Kasarmikadun ja Palokunnankadun kulmauksessa.

Niiden mahdolliset laajennussuunnitelmat pannaan nyt Vekan mukaan jäihin, kun yritys puntaroi investointien mielekkyyttä Hämeenlinnassa.

Tommi Vekka sanoo, että Hämeenlinnalla olisi kaikki puitteet menestyä, on historiaa, kulttuuria ja luontoa.

– Asemanrannan rakentaminen on osoittanut, että Hämeenlinna kiinnostaa ulkopaikkakuntalaisia. Sieltä olisi tulijoita, mutta onko kaupungilla kykyä toimia, hän kysyy.

Kaupungin pitäisi tehdä P-tori itse

Suurimman osan ykköskorttelista eli vanhat tavaratalokiinteistöt omistaa City-Kauppapaikat oy, joka on seinäjokelaisen Raimo Sarajärven yhtiö. Hän sanoo, että kielteinen toriparkkipäätös vaikuttaa suoraan ykköskorttelin suunnitelmiin.

– Sehän tarkoittaa sitä, että kaikki autopaikat täytyy sijoittaa omalle tontille, jolloin rakentamisen tehokkuusluku pienenee kaavaillusta. Samalla täytyy miettiä, mitkä toiminnot sinne sopivat. Kannattaako esimerkiksi hotellin rakentaminen?

Kaupunki on edellyttänyt, että puolet toriparkin rahoituksesta tulee ulkopuolisilta tahoilta, kuten juuri keskustan kiinteistöyhtiöiltä. Sellaisia sitoumuksia ei ole saatu, ja siksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle toriparkin valmistelun keskeyttämistä.

Sarajärvi sanoo, että kaupungin pitäisi hoitaa toriparkki-investointi itse.

– Hämeenlinnassa ei osata päättää, halutaanko kaupungin keskustaa kehittää vai ei. Jos toriparkkia ajattelee vain kulueränä, ei sitä tietysti kannata toteuttaa. Mutta jos ajattelee, että se mahdollistaa monia asioita, esimerkiksi tiiviin keskustarakentamisen, ja tuo sitä kautta tuloja kaupungille, tilanne on toinen.

Ykköskorttelin kaavamuutos käynnistyi viime vuonna. Samalla se nimettiin uudelleen Ruusukortteliksi. HÄSA

