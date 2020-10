Kiipulan ammattiopiston Hämeenlinnan toimipaikassa koronatartunta – Tapaus liittyy Janakkalan tartuntaketjuun

Kiipulan ammattiopiston henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronatartunta. Tartunnan saanut on työskennellyt Hämeenlinnan Punaportin toimipaikassa viimeksi maanantaina 28.9. Tartunta todettiin perjantaina 2.10., ja tapaus liittyy aiempaan tartuntaketjuun Janakkalassa. Tartunnan saanut henkilö...

Kiipulan ammattiopiston henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronatartunta. Tartunnan saanut on työskennellyt Hämeenlinnan Punaportin toimipaikassa viimeksi maanantaina 28.9. Tartunta todettiin perjantaina 2.10., ja tapaus liittyy aiempaan tartuntaketjuun Janakkalassa. Tartunnan saanut henkilö jäi altistumisselvittelyiden yhteydessä karanteeniin tiistaina 29.9. Covid-testi otettiin keskiviikkona ja todettiin siis positiiviseksi tänään perjantaina. Henkilön lähikontaktit on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Karanteenipäätöksen takana ovat…