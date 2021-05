Kiireetön hoito ajetaan alas Kanta-Hämeessä sairaalaepidemian takia – Nyt suositellaan etäopetusta yläkoulusta alkaen ja alkukesän leirien perumisia

Kanta-Hämeen sairaalaepidemiaketjuun liittyy yli 90 tartuntaa. Menehtyneitä on 11, ja heidän keski-ikänsä on ollut 84 vuotta. Suurin osa tartunnan saaneista on saanut vähintään ensimmäisen koronarokoteannoksen. Maakunnassa todettiin keskiviikkona 12 uutta koronatartuntaa