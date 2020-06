Kippari pitää olla soutuveneessäkin – Uusi vesiliikennelaki astui voimaan

Maanantaina tuli voimaan uusi vesiliikennelaki. Uusi laki edellyttää muun muassa, että myös huviveneellä on päällikkö.– Erityisen merkittävää jokaisen veneilijän näkökulmasta on päällikön roolin korostuminen niin veneen kuin veneessä olevien turvallisuuden...

Maanantaina tuli voimaan uusi vesiliikennelaki. Uusi laki edellyttää muun muassa, että myös huviveneellä on päällikkö.– Erityisen merkittävää jokaisen veneilijän näkökulmasta on päällikön roolin korostuminen niin veneen kuin veneessä olevien turvallisuuden takaamisessa sekä se, että vesille lähdettäessä on aina tiedettävä, kuka on veneen päällikkö eli kuka kantaa vastuun, painottaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki.Päällikön tehtävänä on vastata siitä,…