Kiristysviestejä myös Vastaamon työntekijöille – Määrästä ei ole tietoa

Psykoterapiakeskus Vastaamolla ei vielä ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni sen työtekijöistä on saanut kiristysviestejä tietomurron yhteydessä. Vastaamo tiedotti eilen, että asiakkaiden lisäksi myös sen työntekijöitä on joutunut henkilökohtaisen kiristyksen uhreiksi. Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri kertoo STT:lle, että hän on nähnyt yhden työntekijälle lähetetyn kiristysviestin. Kahrin käsityksen mukaan kyseessä on sama viesti, jonka kiristyksen…