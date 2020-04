Lukemisen nälkää voi helpottaa e-kirjoilla - Kirjastojen kiireet jatkuvat suljettujen ovien takana

Kirjastojen kiireet eivät näy nyt ulospäin, kun asiakaspalvelu on tauolla. Kaikki muu työ jatkuu. Sähköisiä e-aineistoja, kirjoja ja lehtiä, on avattu asiakkaiden käyttöön entistä enemmän.

Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kirjastopalvelut on tällä hetkellä suljettu valmiuslain mukaisesti yleisöltä 13. toukokuuta saakka, mutta työt kirjastoissa jatkuvat. Hämeenlinnan pääkirjaston henkilökunnalla on edessään ensi kesänä myös muutto takaisin täysin remontoituun kirjastokiinteistöön Lukiokadulle. Kiirettä siis riittää, vaikka ovet ovat asiakkailta kiinni.

– Kirjasto ei jää tauolle. Kirjastossa käyvä asiakashan näkee vain asiakaspalvelun, muistuttaa Hämeenlinnan kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen.

Kustantamoiden toiminta pyörii normaalisti ja Hämeenlinnan pääkirjastossakin tehdään jo ensi syksyn kirjatilauksia.

– Tuotanto pyörii ja uusia kirjoja tulee koko ajan, Inkeri Jurvanen toteaa.

E-aineistot lainaajien käytössä

E-aineistot ovat lainaajien käytettävissä. Kirjojen, äänikirjojen, elokuvien ja musiikin rinnalla tarjolla on runsaasti lehtiä. E-kirjoja on myös tilattu lisää Vanamo-kirjastojen asiakkaiden käyttöön.

Suomenkielisiä e-aikakauslehtiä on tarjolla luettavaksi lähes parikymmentä. Lehtien lukeminen onnistuu eMagz-palvelulla, joka toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella.

– E-aineistoja on vahvistettu, Inkeri Jurvanen kiteyttää.

Laina-ajoilta ei kerry maksuja

Kirjastotyössä koronapandemian asettamat rajoitukset tuntuvat monella tavalla. Kirjastojen sulkeminen toukokuulle saakka oli odotettua muidenkin asiakaspalveluiden tuottajien joutuessa rajoittamaan asiakaskontakteja vaativia palveluitaan tai luopumaan niistä kokonaan väliaikaisesti.

Aluehallintoviraston uusin määräys on se, että kirjastot eivät saa pitää avoinna kirjojen palautuspisteitä eli palautusluukkuja. Kirjojen laina-aikoja on pidennetty eli eräpäivät on siirretty automaattisesti sulkuajan yli. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa tai puhelimitse. Maksuja ei laina-ajoilta kerry.

– Asiakkaat voivat pitää kirjat kotonaan, haittaa tästä ei kenellekään lainaajalle aiheudu, Inkeri Jurvanen muistuttaa.

Jotkut Suomen kirjastoista jakoivat poistokirjoja kirjaston ulkopuolelle sijoitetuista hyllyistä kirjastojen sulkeuduttua. Aluehallintoviraston linjauksen mukaisesti tämä ei ole myöskään enää sallittua. Pääkirjaston asiakkaista moni kaipaa nyt myös kirjaston laajoja poistokirjojen myyntipäiviä.

– Poistokirjoja ei hävitetä, vaan ne varastoidaan. Poistokirjamyynti järjestetään, kunhan se on mahdollista, Inkeri Jurvanen lupaa.

Pääkirjaston oma poikkeusaika

Pääkirjastolle kevät ja tuleva kesä ovat joka tapauksessa poikkeusaikaa.

Muuton takia pääkirjaston palveluja olisi supistettu jo vapusta lähtien ja palveluissa olisi kokonaan katkos juhannuksesta elokuun loppuun saakka. Muutto Lukiokadulle on suunniteltu ja aikataulutettu tarkasti. Lukiokadulla ovien on tarkoitus avautua syyskuun alussa.

Kirjoituskilpailu pääkirjaston remontin kunniaksi alkoi maaliskuussa. Kirjoitusaikaa on heinäkuun loppuun saakka. Kilpailussa on kaksi sarjaa. Toinen sarja on senioreille ja toinen henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta jotka kirjoittavat suomeksi.

– Kirjoittaminen ja lukeminen ovat kirjaston toiminnan tavoitteita, Inkeri Jurvanen muistuttaa. HäSa