Kirjastojen myöhästymismaksut palaavat normaaliksi – Maksu oli tilapäisesti pois käytöstä koronatilanteen vuoksi

Vanamo-kirjastot eli Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kirjastot palaavat normaaliin myöhästymismaksukäytäntöön 1. lokakuuta alkaen.

Tämä tarkoittaa sitä, että myöhässä palautetusta tai myöhässä uusitusta aineistosta kertyy lokakuun alusta alkaen myöhästymismaksua.

Myöhästymismaksu poistettiin tilapäisesti käytöstä maaliskuussa, kun kirjastot suljettiin koronatilanteen vuoksi.

Muistutusmaksuja ei poistettu, vaan kirjasto lähetti myöhässä olevasta aineistosta asiakkaille muistutuksia myös poikkeusaikana. Muistutusmaksu on euron.

Kirjaston myöhästymismaksu on aikuisten aineistossa 0,10 euroa per laina per päivä, kuitenkin enintään kuusi euroa yhtä lainaa kohden. Myöhästymismaksu alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen. Lainauskielto astuu voimaan, mikäli myöhästymismaksuja on 20 euroa tai enemmän.

Lasten- ja nuortenosastojen aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja, mutta myöhässä olevasta aineistosta lähetettävä muistutus maksaa euron.

Jos myöhässä olevaan aineistoon on varaus, kirjasto lähettää muistutuksen heti eräpäivän jälkeisenä päivänä.

Jos aineistoon ei ole varauksia, muistutus lähetetään 14 vuorokautta eräpäivän jälkeen. Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään kaksi muistutusta, minkä jälkeen siitä lähetetään lasku.

Lainattua aineistoa voi uusia kahdeksan kertaa, ellei siihen kohdistu varauksia. Jos aineistoon on varaus, sitä ei voi uusia. Myöskään pikapokkareita ei voi uusia.

Vanamo-kirjastot ottavat käyttöön lainamäärärajoituksen. Asiakkaalla voi olla kerrallaan lainassa enintään 50 lainaa. Rajoitus ei koske kouluja ja päiväkoteja.

Konsolipelien kohdalla lainarajoitus pysyy ennallaan. Asiakkaalla voi olla kerrallaan lainassa kaksi aikuisten ja kaksi lasten konsolipeliä.