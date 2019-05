Kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneeli pui kirkon jäsenkatoa – “Paras lääke on se, että on tyytyväisiä seurakuntalaisia”

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherraehdokkaat uskovat, että vapaaehtoistyön lisääminen on yksi keino taistella kirkon vähenevää jäsenmäärää vastaan. Vaalipaneelissa korostettiin, että leikkaukset tulevat ensin rakennuksista ja vasta pitkällä aikavälillä henkilökunnasta.

Kirkon koko ajan vähenevä jäsenmäärä nousi pääpuheenaiheeksi Hämeenlinna-Vanajan kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneelissa Poltinahon seurakuntatalolla tiistai-iltana.

Keskusteluun osallistui ehdokkaiden lopullinen kärkikolmikko, eli Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen apulaisjohtaja Teijo Peltola , Ylöjärven seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kehityskappalainen Heikki Toivio .

Kaikkien kolmen mielestä seurakuntalaiset ja heidän tyytyväisyytensä ovat avain kirkon jäsenkatoon.

– Seurakunnan jäsenmäärän vähenemiseen paras lääke on se, että on tyytyväisiä seurakuntalaisia. Toimintaa pitää kehittää ja viedä eteenpäin niiden kanssa, jotka osallistuvat, Toivio sanoi.

Myös Peltola uskoo, että tulevaisuuden kirkko on yhä enemmän riippuvainen jäsenistään ja vapaaehtoisistaan.

Reinikaisen mielestä erityisesti nuorten aikuisten ongelmat pitäisi ottaa nyt kirkossa vakavasti. Hän on huolissaan myös kastettavien lasten määrän vähenemisestä.

– Meidän pitää puhua nuorille aikuisille uudella tavalla, mutta markkinoida ei tarvitse. Jos unohdamme syvällisen sanomamme, olemme järjestö muiden joukossa.

Lisää vastuuta vapaaehtoisille

Paneelissa tuotiin esille se, että kirkon vanhan strategian mukaan työntekijäkeskeisestä ajattelutavasta piti luopua jo vuonna 2015. Kirkkoherraehdokkaiden mielestä kyse on siitä, että seurakunnan täytyy luottaa entistä enemmän vapaaehtoisiin.

– Ei se niin mene, että työntekijät korvataan vapaaehtoisilla, vaan olemme valmentajia vapaaehtoistoiminnassa. Nyt on erittäin haasteellista, kun kirkolla on niin runsaat henkilöstöresurssit. Ennustan, että muutosvaihe on vaikea, Teijo Peltola totesi.

Heikki Toivio uskoo, että työntekijäkeskeisyydestä luopuminen on edelleen tavoite. Hänen mielestään työntekijät eivät nyt osaa antaa seurakuntalaisille vastuuta riittävästi eikä palautetta oteta riittävästi todesta.

Kun kirkon jäsenmäärä vähenee, seurakuntien taloustilanne huononee. Kärkikolmikko oli yhtä mieltä siitä, että supistusten tie on edessä ja säästöt pitää hakea ensin rakennuskannasta.

Eniten rahaa seurakunnassa menee henkilöstöresursseihin, toiseksi eniten rakennuksiin ja vähiten toimintaan. Ehdokkaat uskovat, että henkilöstöä voidaan vähentää pitkän ajan kuluessa vähitellen esimerkiksi luonnollisen poistuman kautta.

Velvollisuus auttaa turvapaikanhakijoita

Seurakuntalaiset olivat saaneet lähettää vaalipaneeliin kysymyksiä, joita oli tullut runsaasti. Kirkon jäsenkadon lisäksi kysyttiin muun muassa siitä, mikä rooli seurakunnan pitäisi ottaa turvapaikanhakijoiden kohdalla.

Kimmo Reinikaisen mukaan kristityn velvollisuus on ottaa muukalainen vastaan kuin sisar tai veli.

– Päinvastainen asia on rasismi, joka on syntiä ja tuomittavaa, hän sanoo.

Myös muut kärkiehdokkaat uskovat, että kirkon tehtävä on ottaa kaikki vastaan ja auttaa hädänalaisia. Teijo Peltola muistutti, että viranomaiset ja lainsäädäntö huolehtivat turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta siinä, kuka saa jäädä Suomeen ja millä perusteella. HäSa

Lue lisää:

Kuka näistä on seurakunnan seuraava kirkkoherra? – Lue, miten kolme kärkiehdokasta vastaa viiteen tiukkaan kysymykseen (26.5.2019)

Tuomiokapituli rankkasi kirkkoherran virkaan hakeneet – Seurakuntaneuvostolla silti vaalissa vapaat kädet (23.4.2019)