Kirppiskierroksella on tänä vuonna myös tärkeä sosiaalinen rooli: "Emme me tänne hankintoja lähteneet tekemään"

Tammelan Kirppiskierros tarjoaa myös sosiaalista kanssakäymistä, jota tänä vuonna moni on kaivannut.

Asiakkaita on riittänyt Tammelan Kirppiskierroksen ensimmäisten tuntien aikana mukavasti, Nyt on kuitenkin hiljaisempi hetki, joten Papinsillan pihakirppistä pitävä Kostamon suku päättää pitää ruokatauon. Makkaran hakevat grillistä talon isäntä Osmo Kostamo, tämän molemmat lapset sekä heidän puolisonsa ja lapsensa.

Samalla on hyvä hetki vaihtaa vähän kuulumisia, kun kerran sukua on kokoontunut yhteen.

Tammelan Kirppiskierros on erityisesti osto- ja myyntitapahtuma, mutta sillä on myös sosiaalinen merkityksensä – etenkin tänä vuonna. Kun ihmiset ovat olleet paljon lähinnä oman perheensä parissa tai tyystin neljän seinän sisällä, Kirppiskierroksen tapaisen kesätapahtuman aikana on sopiva hetki jutella tuttujen ja tuntemattomien kanssa niitä näitä.

Kostamot myyvät pihallaan vanhoja huonekaluja, vintiltä löytyneitä aarteita ja nurkkiin kertyneitä tavaroita sekä samalla viettävät mukavaa kesäpäivää läheistensä parissa.

– Kokoonnumme kesän aikana useammankin kerran yhteen, nämä ovat mukavia tilaisuuksia, Jorma Kostamo kertoo.

– Tämä on kiva, sosiaalinen tapahtuma, jossa pääsee juttelemaan ihmisten kanssa. Ja saahan tässä tienestiäkin, Osmo Kostamon vävynä itsensä esittelevä Veikko Koivisto nauraa näyttäen kolmea euroa, jotka suku on tienannut myymällä teltan ja lastenrattaiden seisomalaudan.

Vähän matkan päässä Pyhäjärven rannalle Oksasen pihakirppikselle saapuneet vantaalaiset Marika ja Jari Vannas kertovat olleensa viime kuukaudet pääosin mökillään Tammelan Letkulla. Kirppiskierros on hyvä tilaisuus sekä pariskunnalle että heidän kahdelle koiralleen tavata ihmisiä.

– Emme me tänne hankintoja lähteneet tekemään, vaan viettämään kivaa kesäpäivää. Joku tuossa sanoi, että ”miehesi jäi jumiin”, kun hän jäi juttelemaan pidemmäksi aikaa. Sanoin, että se ei haittaa yhtään, päinvastoin, Marika Vannas hymyilee.

Vaikka Kirppiskierros keräsi lauantaina sadoittain kävijöitä, on se korona-aikaan sopiva kesätapahtuma: Vaikka osallistujia on runsaasti, suurimmat ruuhkat voi halutessaan välttää, kun tapahtuma-alueena toimivat maantieteellisesti suuren kunnan eteläosat lauantaina ja pohjoisosat sunnuntaina.

Lauantaina myyntipaikkoja ja tutustumiskohteita oli yhteensä 42, ja sunnuntainakin niitä löytyy 22. Jos jossakin sattuu olemaan hetkellisesti ruuhkaa, on mahdollista käydä jossain toisaalla ensin ja palata paikalle hetken päästä, kun on ehkä väljempää.

– Tilaa on kohteissa hyvin, ja halutessaan etäisyydet pystyy pitämään hyvin. Mihinkään ei tarvitse myöskään koskettaa, vaan tavaroita voi käydä läpi katseella, Vannas sanoo.

Voi tapahtumaan tulla erityisesti hakemaan löytöjäkin.

– Tämä on nyt neljäs paikkamme, meillä on kova kirppisputki päällä. Onhan tässä tarttunut mukaan monenlaista, loppilaiset Paula ja Jukka Jokinen naurahtavat Sukulassa Wehnäpaakarien pihalla.

Wehnäpaakarien pihasta matkaan tarttuu vielä paketissa oleva leluhevonen.

– Lapsella on jo samanlainen, mutta tämä on hyvä lahja jollekulle lapsen kaverille synttärijuhliin, Paula Jokinen hymyilee. HäSa

Tammelan Kirppiskierros jatkuu sunnuntaina klo 10–16. Kohteet verkossa: www.tammela.fi/tapahtuma/tammelan-kirppiskierros