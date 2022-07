Kirsi Aaltola rytmitti väitöspäivänsä Geo-vauvan tahtiin – Näin puoliso Mika Aaltola vastasi presidenttispekulaatioihin

Siinä missä väitöspäivän logistiikassa on normaalistikin omat haasteensa, oli yhden perheen perjantai viime viikolla tavallistakin tarkemmin aikataulutettu.

Kasvatustieteen maisteri Kirsi Aaltolan väitös toi Jyväskylän yliopiston Agoraan nimittäin myös puolison, Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan sekä perheen huhtikuussa syntyneen Geo-vauvan. Kirsi Aaltola suoritti tohtorintutkintonsa informaatioteknologian tiedekunnassa.

Perhe joutui rytmittämään päivänsä Geon unien ja ruokailujen mukaan, ja sitten oli vielä tämä haastattelu ja Mika Aaltolan etäluento Kokkolan Chydenius-seminaarissa.

Väitöspäivä osui keskelle kesää, jota Aaltolat viettävät Petäjäveden Kintaudella. He kertovat nauttivansa askeettisen mökin rauhasta, joskin kolmen koiran ja yhden vauvan kanssa kesää viettäessä on apua siitä, että Mika Aaltolan vanhemmat asuvat lähellä. Pariskunta toteaa, että perheen ja ystävien tuki on ollut Geon syntymän jälkeen erityisen tärkeää.

Vaikka Ukrainan sota on ehkä painanut aiempia tapahtumia unohduksiin, perheessä on riittänyt kiirettä jo ennen Venäjän helmikuun lopun hyökkäystä: Mika Aaltolan kommentteja on kaivattu viime vuosina niin Trumpin edesottamuksista, USA:n vetäytymisestä Afganistanista kuin pandemiastakin.

Koska myös Kirsi Aaltola on tutkija ja työssään tekemisissä turvallisuuskysymysten kanssa, ulkopolitiikkaa on puhuttu paljon kotonakin.

– Vaikka mediassa annetut analyysit ovat lyhyitä, niiden tekeminen vie paljon aikaa, Kirsi Aaltola muistuttaa.

Mika Aaltola uskoo, että hänen suosionsa kommentaattorina perustuu kykyyn sanoittaa myös niitä tunteita, joita suuret tapahtumat tavallisissa ihmisissä herättävät. Keväällä suosio kääntyi puolueiden ulkopuoliselle henkilölle poik­keuksellisiksi kannatusluvuiksi myös presidenttigallupissa.

– Nyt eletään levottomia poliittisia aikoja ja levitetään paljon holtitonta puhetta. Kannatukseni on ehkä vastareaktio sille: ihmiset kaipaavat ehdokasta, joka on vuosikymmenien kokemuksella perillä asioista, Aaltola pohtii.

– En kaihda haasteita, mutta onhan se puolueiden ulkopuolelta tulevalle mahdoton tehtävä. Toki mahdottomiakin asioita tapahtuu. Kannatuksen tulisi olla noin 70 prosentissa, jotta mahdollisuuksia olisi, hän laskee.

Kun Mika Aaltola poistuu pitämään etäluentoa, Kirsi Aaltola ehtii vielä istua paikallaan hetken ja kertoa, mikä hänen väitösaiheessaan, digitaalisten oppimisympäristöjen roolissa asian­tuntijataitojen kehittymisessä, alun perin kiehtoi.

– Olen aina ollut kiinnostunut siitä, miten noviisista kehittyy huippuasiantuntija, Aaltola kertoo.

– Väitöskirjatutkimukseeni osallistui asiantuntijoita rauhanrakentamisen ja kyberturvallisuuden toimintaympäristöistä. Heidän työssään yksittäisen asiantuntijan vuorovaikutustaitojen, päätöksentekokyvyn tai ongelmanratkaisutaitojen vaikutukset voivat olla hyvinkin laajat.

Aaltolan tutkimuksen mukaan opetusteknologiaan perustuva opetus ei korvaa harjoittelua ja reflektiota kokeneiden asiantuntijoiden osaamisen kehittämisessä. Modernien oppimisympäristöjen käyttö opetuksessa on metodi muiden joukossa, vaikka sen rooli kasvoi räjähdysmäisesti, kun pandemia siihen pakotti.

– Kun Teamsit ja Zoomit jouduttiin ottamaan käyttöön, niiden käyttö opittiin todella nopeasti. Nyt kun pakkoa ei enää ole, nähdään, käykö kuten maskien kanssa: lopetetaanko niiden käyttö hetkessä kokonaan. Pitäisi pohtia, mihin teknologia on metodina järkevä, miten käytettynä se helpottaa ihmisen toimintaa, Aaltola toteaa.

Aaltola pitää tärkeänä myös sitä, että tekoälysovellusten suunnitteluun osallistuisi ihmisiä mahdollisimman monenlaisista taustoista.

– Ennen ne teknologiat, jotka tuottivat suuria muutoksia, olivat veitsi ja kynä. Nykyään teknologiat ovat paljon rajumpia ja niiden kehittely on hyvin sukupuolittunutta. Esimerkiksi kyberturvallisuus­alalle ei tarvita pelkästään yksittäisiä lasikattojen rikkojia, vaan laajempia joukkoja erilaisia ihmisiä, hän sanoo.