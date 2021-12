Kissalla todettu Suomessa ensi kertaa koronatartunta – Ihmisten rokottaminen suojaa myös lemmikkejä

Kissalla on todettu Suomessa ensi kertaa koronatartunta. Tartunta varmistui Ruokaviraston tekemissä laboratoriotutkimuksissa. Näyte oli otettu sairaasta kissasta, jonka omistaja epäili sen saaneen tartunnan ihmisiltä. Omistajan mukaan kissa voi jo paremmin. Kissan koronalöydöksestä ei seuraa viranomaistoimenpiteitä. Koronavirustartuntoja on maailmalla havaittu useilla eri eläinlajeilla. Lemmikkieläimistä tartuntoja on raportoitu lähinnä koirilla ja kissoilla. Koronan saaneilla koirilla ja kissoilla...

