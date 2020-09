Koheneeko Janakkalan funkkishuoltoasema kuntalaisaloitteen avulla?

Entinen huoltoasema on paraatipaikalla Turenkiin tultaessa, ja sen kunnostuksesta on tehty kuntalaisaloite.

Janakkalassa on tehty kuntalaisaloite Turengissa sijaitsevan, pitkään tyhjillään olleen entisen huoltoaseman alueen kunnostamisesta.

Entisen Pyhämäen Esson kuntoa ja kohtaloa on pohdittu Janakkalassa aiemminkin, mutta tilanne ei ole juuri muuttunut vuosikausiin. Huoltoasema on valmistunut vuonna 1956 ja se on ollut tyhjillään 1990-luvun alkupuolelta alkaen. Se on yksityisessä omistuksessa.

Ei aito Aalto?

Funkkis-tyylistä rakennusta on pidetty Alvar Aallon suunnittelemana, mutta tämä tieto ei ilmeisesti pidä paikkaansa. Ainakaan Alvar Aalto -säätiö ei muutama vuosi sitten vahvistanut tätä käsitystä.

Janakkalan tekninen lautakunta käsittelee kuntalaisaloitetta kokouksessaan tiistaina. Kokousta varten on mietitty jatkotoimenpiteitä.

Tarkoitus on, että rakennusvalvonta ja lupajaosto arvioivat kiinteistön ja rakennuksen kunnon. Ne voivat tarvittaessa antaa korjauskehotuksen. Tämä ei kuitenkaan ratkaisisi varsinaista ongelmaa eli sitä, että rakennus olisi edelleen käyttämätön ja ränsistyisi.

Siksi tarkoitus on käynnistää neuvottelut kiinteistön omistajan ja mahdollisesti myös sen viereisen tontin maanomistajien kanssa alueen tulevasta käyttötarkoituksesta ja mahdollisesta asemakaavasta.

Yksi ongelma on se, että huoltoasemakiinteistön maaperän tilasta ei ole riittävää selvitystä. Kun huoltoasematoiminta loppui, polttoainesäiliöt poistettiin, mutta lämmitysöljysäiliö jäi tontille.