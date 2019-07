Kohti koulutietä: Koulumatkan reitti kannattaa suunnitella ja harjoitella hyvissä ajoin ennen koulun alkua

Koulun alku on jo pian ovella, vaikka keskellä lomasesonkia ei aivan siltä tuntuisikaan. Erityisesti uusien ekaluokkalaisten vanhempien kannattaa harjoitella koulumatkaa yhdessä lapsen kanssa hyvissä ajoin. Vanhemman oma esimerkki on tärkeä asia lapsen turvallisen liikkumisen kannalta.

Koulun aloittava lapsi on monen uuden asian äärellä, ja yksi näistä on koulumatka. Kun se on harjoiteltu kunnolla etukäteen, on ensimmäisissä koulupäivissä ainakin yksi jännityksen aihe vähemmän. Mikäli aiheeseen ei ole vielä paneuduttu, kannattaa reitin suunnittelu ja matkaan tutustuminen yhdessä aloittaa mahdollisimman pian.

– On vanhemman vastuulla suunnitella turvallisin reitti kodin ja koulun välille. On hyvä muistaa, ettei lyhin mahdollinen reitti aina ole se turvallisin. Usein kannattaa suosia esimerkiksi alikulkuja tienylitysten sijaan, vaikka matkasta siten tulisikin hieman pidempi, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

Lapsi oppii liikenteessä tarvittavat taidot parhaiten liikkuessaan itsenäisesti mutta yhdessä aikuisen kanssa. Koulureitti kannattaakin kulkea yhdessä läpi useamman kerran ennen koulun alkua. Näin lapselle jää reitin lisäksi mieleen myös turvallisimmat tavat toimia sen varrella olevissa tilanteissa, kun toimintaohjeet yhdistyvät tiettyihin paikkoihin.

– Hyvästä ennakkoharjoittelusta huolimatta on hyvä silloin tällöin varmistaa, että lapsella on ohjeet vielä mielessä. Vanhempi voi esimerkiksi lähteä lapsen seuraksi koulumatkalle ja seurata tämän toimimista. Lisäksi koulukuulumisista jutellessa kannattaa kysäistä myös koulumatkan sujumisesta, isompienkin lasten kanssa, ehdottaa Maasalo.

Maasalo muistuttaa, että lapsi oppii aikuisten esimerkistä. Vanhempien kannattaakin käyttäytyä liikenteessä mahdollisimman esimerkillisesti ja huolehtia itsekin turvalaitteiden, kuten pyöräillessä kypärän ja syksyn pimeiden saavuttua heijastimien käytöstä.

– Aikuinen näyttää lapselleen esimerkkiä joka päivä. Esimerkiksi turvallisen tienylittämisen kohdalla kannattaa myös itse tehdä kuten opettaa, eikä esimerkiksi kiirehtiä bussiin päin punaisia valoja, Maasalo muistuttaa.

Koulumatka on lapselle usein tie itsenäiseen liikkumiseen. Koululaisen liikennetiedot ja -taidot karttuvat vähitellen kokemuksen myötä seuraamalla aikuisten esimerkkiä ja harjoittelemalla itse. Auton takapenkillä istuessa taidot eivät kartu samalla tavalla.

– Myös vireyden ja keskittymiskyvyn on todettu olevan parempia silloin, kun koulumatka suoritetaan omin voimin ulkoillen. Vaikka koulumatka olisi pitkä ja suurin osa siitä taittuisikin autokyydillä, voisi lapsen antaa kävellä esimerkiksi viimeinen kilometri koululle. Silloin hän pääsee nauttimaan ulkoilun hyödyistä eikä koulun ympäristö ruuhkaudu autoliikenteestä, Maasalo kannustaa. HäSa