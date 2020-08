Kohua aiheuttanut asfalttiasema avasi ovensa naapureilleen – Yritys yrittää suitsia hajuja savukaasupesureilla

Asfalttiasema jyskyttää tasaisesti. Hetken kuluttua valmista asfalttia tippuu vaunuun, joka kuljettaa materiaalin automaattisesti siilojen kautta kuorma-auton lavalle.

Turvallisen välimatkan päästä asfalttiasemasta ihmiset syövät makkaraa, juovat kahvia ja keskustelevat valkokypäräisten työntekijöiden kanssa. Ilmassa on kevyttä asfaltin hajua.

Hämeenlinnalaiset Anne Kalvas ja Hannu Sointu ovat saapuneet Peab Asfaltin Velssin asfalttiaseman yleisötilaisuuteen. He asuvat noin parin kilometrin päässä asemasta ja tulivat paikalle uteliaisuudesta. Sointua kiinnosti myös nähdä, miten asfalttia tehdään.

– Olemme kuulleet paljon puhetta hajuhaitoista, mutta emme ole kokeneet niitä, Kalvas sanoo.

Pariskunta muutti nykyiseen asuntoon viime joulukuussa, joten he eivät voi arvioida viime syksyn tilannetta. Hekin ovat täyttäneet hajuhaittapäiväkirjaa, jolla arvioidaan aseman aiheuttamia hajuhaittoja ja niiden kehitystä.

Mallia muilta aloilta

Yrityksen ympäristöpäällikkö Maiju Räsänen kertoo, että ilmassa oleva lievä saippuan vivahde johtuu savukaasupesureista, joiden tarkoituksena on neutraloida savukaasun hajuja.

Ne asennettiin asemaan viime vuoden lopulla, jolloin ne olivat vasta testikäytössä. Tämän vuoden puolella ne ovat olleet täydessä toiminnassa.

Savukaasupesureiden vaikutusta hajuhaittoihin on seurattu lähialueen asukkaiden pitämien hajuhaittapäiväkirjojen avulla.

– Kyselyiden alustavien tulosten mukaan hajuhaitat on koettu nyt lievempinä, Räsänen sanoo.

Myös yrityksen tekemien mittausten mukaan pesurit ovat vähentäneet haisevien aineiden kuten rikin määrää savukaasuissa. Räsänen kertoo, että tästä huolimatta naapuruston asukkailta on tullut edelleen palautetta hajusta.

”Sillä on saatu jotain tuloksia aikaan.”

Sen takia yritys jatkaa työtä, jotta hajut vähenisivät. Yritys on muun muassa testannut hajunneutralointikemikaalin sekoittamista bitiumiin.

– Sillä on saatu jotain tuloksia aikaan.

Hän muistuttaa, että myös muilla teollisuuden aloilla on ollut ongelmia hajujen kanssa. Yritys aikookin selvittää, miten muualla hajuhaitoista on päästy eroon ja kopioida soveltuvat toimenpiteet Velssin asemalle.

Myönteinen tunnelma alueella

Velssin asfalttiasema on tarjonnut torstaina hämeenlinnalaisille mahdollisuuden tutustua asemaan, jotta ihmiset näkisivät, kuinka se toimii ja samalla he voisivat keskustella asiantuntijoiden kanssa.

Alueelle on kerääntynyt muutamia kymmeniä uteliaita. Myöhemmin illalla he voivat seurata, kuinka tehtaasta tulevasta asfaltista tehdään valmista tietä. Aurinkoisessa säässä tunnelma on myönteinen, eikä paikalla ole alkuillasta ketään, joka vastustaisi tehdasta näkyvästi.

Jenni Asikainen oli tullut paikalle lastensa Linnea ja Eemeli Asikaisen kanssa. He asuvat Tarvaspäässä noin kahdeksan kilometrin päässä asemasta. Sinne asti hajuja ei ole kulkeutunut.

Noin sadan metrin päässä asemasta seisova Jenni Asikainen kuvaa hajua ”aika voimakkaaksi”.

– Samanlainen kuin haju, joka tulee, kun tehdään tietä, hän sanoo.