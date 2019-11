Kohuyhtiö Sisco asetettiin lopulta konkurssiin

Kohutun Sisco-konsernin emoyhtiö Sisco on asetettu konkurssiin. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi samalla yhtiön hakemuksen saneerausmenettelyn käynnistämisestä.

Tytäryhtiö Sisco Asunnot asetettiin konkurssiin jo viime keväänä. Sisco on rakentanut puutaloja, joiden rakentamista on tuettu kymmenien miljoonien eurojen korkotuki- ja takauslainoilla. Julkisuudessa on kerrottu, että yhtiön rakentamissa taloissa on paljon rakennusvirheitä ja asunnot ovat jääneet jopa pahasti keskeneräisiksi.

Sisco Asuntojen pesänhoitaja kertoi elokuussa Rakennuslehdessä, että konkurssipesä ei ole saanut yhtiön asiakirjoja ja hallituksen jäsenet ovat kadonneet.

Emoyhtiö Sisco tuotti kirjanpitonsa mukaan lähes puoli miljoonaa euroa voittoa vielä toissa vuonna. Viime vuoden tilinpäätöstä ei ole toimitettu kaupparekisteriin.

Siscolle alkoi sadella maksuhäiriömerkintöjä viime keväänä. Yhtiöltä haettiin yhtäkkiä satojen tuhansien eurojen saatavia. Itä-Uudenmaan Osuuspankki jätti Siscosta konkurssihakemuksen heinäkuussa. Yhtiö vastasi siihen jättämällä yrityssaneeraushakemuksen. Kun käräjäoikeus jätti hakemuksen sillensä lokakuussa, yhtiö jätti seuraavana päivänä uuden hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen.