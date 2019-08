Kokemusasiantuntija ei piilottele menneisyytensä arpia, vaan avaa ne muiden auttamiseksi

Kokemusasiantuntija Satu Leiponen tietää, että kesälomakuukausien jälkeen hän kuulee useita elämäntarinoita, joissa päihteidenkäyttö on karannut käsistä.

– Kesälomalla alkoholia kuluu enemmän. Siinä vaiheessa, kun ei saa putkea poikki, kannattaa hakea apua.

Pitkän putken lopettamisessa täytyy olla varovainen, sillä jos sellaisen lopettaa ihan seinään, voi seurauksena olla viinakramppi, Leiponen kertoo.

Koulutetuilla kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta, vammautumisesta tai muista mullistavista elämänkokemuksista. He tietävät, mikä heitä on toipumisessaan auttanut, ja näin he osaavat auttaa myös muita.

Satu Leiposen omakohtaiset kokemukset alkoholista ovat tehneet hänestä kokemusasiantuntijan.

Kulissien taakse oli helppo piiloutua

Alkoholi kuului Satu Leiposen elämään yli 30 vuoden ajan.

– Viimeiset kymmenen vuotta olivat todella raskaita. Juominen oli pakonomaista. Mukaan tulivat myös keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, joita käytin alkoholin kanssa sekaisin.

Viimeisten vuosien ajan päihteet määrittelivät hyvin pitkälti sen, mitä hän teki ja miten hän tunsi.

– Elämäniloni ja elämänhallintani olivat aivan kadoksissa. Samoin toimintakykyni. Pidin itseäni masentuneena, säälittävänä sekä selkärangattomana. Ajattelin, että olisi helpompaa kuolla.

Lähipiiri kärsi hänen sairaudestaan, mutta suurin osa hänet tunteneista ei tiennyt siitä mitään.

Päivisin hän työskenteli aivan normaaliin tapaansa, mutta kotiin päästyä korkki aukesi.

Kyseessä on hyvin suomalainen tapa. Suomessa on 400 000 päihderiippuvaista, joista vain noin viisi prosenttia on niin sanottuja puistojen miehiä.

– Suurimmalla osalla alkoholisteista kulissit ovat hyvin pystyssä. Näin oli myös minulla.

Hoito auttaa häpeän ja syyllisyyden käsittelyssä

Leiposen uusi elämä alkoi, kun hän pääsi toipumiskeskeiseen Minnesota-hoitoon Naantaliin kolme vuotta sitten.

Tärkein oivallus oli se, että alkoholismi on etenevä, itsensä kieltävä sairaus.

– Kun päihderiippuvainen hakeutuu hoitoon, hänen tunnemaailmansa on täysin sekaisin. Hän tuntee häpeää, syyllisyyttä ja pelkoa. Häpeää ja syyllisyyttä siksi, että toimii omaa arvo- ja moraalimaailmaansa vastaan eikä pysty olemaan rehellinen kenellekään, edes itselleen. Pelkoa hän tuntee leimautumisesta sekä hylätyksi tulemisesta.

– Hoidossa saa tiputtaa turvallisesti tämän raskaan häpeän ja syyllisyyden viitan sydämeltään pois.

Puhu, tunne, luota!

Kokemusasiantuntijana Leiponen haluaa lievittää juuri häpeän kulttuuria, jotta ihmiset hakeutuisivat ajoissa hoitoon.

– Alkoholismi on sairaus, johon kuka tahansa voi sairastua. Se on myös koko perheen tai lähipiirin sairaus, jossa kaikki oirehtivat hieman eri tavalla. Tämä läheisten rooli unohdetaan usein, ja haluaisinkin, että se otettaisiin paremmin huomioon.

Leiponen itse yritti lopettaa juomisen lukemattomia kertoja, mutta se onnistui vasta vuonna 2016.

Leiponen kertoo löytäneensä aina jonkin syyn juomiselle. Todellisuudessa syitä ei ollut, vaan päihteet tekivät päätökset hänen puolestaan.

– Hoidossa opin puhumaan tunteistani avoimesti. Kun ennen ajattelin, että älä puhu, älä tunne, älä luota, niin raitistumiseni jälkeen otin ne älä-sanat pois.

Huumorilla eteenpäin elämässä

Satu Leiponen otti uuden suunnan raitistuessaan. Elämänkokemus on muuttunut voimavaraksi, eivätkä päihteet enää määrittele häntä millään tavalla.

– Raitistuessani sain vapauden omannäköiseen elämään. Ja mielenrauhan sekä positiivisuuden. Niistä olen hyvin kiitollinen.

Vaikka alkoholismi on vakava, elinikäinen, pahimmillaan kuolemaan johtava sairaus, siitä voi toipua ja elää hyvinkin laadukasta elämää.

Myös huumori on palannut Leiposen elämään.

– Ennen saattoi tulla housuun sen takia, että oli niin humalassa. Nykyisin voi tulla sen takia, että nauraa niin paljon. HÄSA