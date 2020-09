Kokonainen kerrostalo on tulossa myyntiin Nummen ostarin naapurissa

Hämeenlinnan Asunnot jatkaa kokonaisten vuokratalojensa myyntiä. Yhtiö hakee kaupungilta lupaa myydä Nummella Sammontie 2:ssa sijaitseva vuokrakerrostalo. Rakennus sijaitsee Nummen ostarin vieressä. Sammontie 2 on rakennettu vuonna 1965, ja siinä on...

Hämeenlinnan Asunnot jatkaa kokonaisten vuokratalojensa myyntiä. Yhtiö hakee kaupungilta lupaa myydä Nummella Sammontie 2:ssa sijaitseva vuokrakerrostalo. Rakennus sijaitsee Nummen ostarin vieressä. Sammontie 2 on rakennettu vuonna 1965, ja siinä on 12 asuntoa. Kiinteistö on alkuperäisessä kunnossa. Hämeenlinnan Asuntojen toimitusjohtaja Tuukka Tuomala kertoo, että kiinteistö tulee yleiseen myyntiin. Samoin myyntiin on lähiaikoina tulossa kolmen rivitaloasunnon kiinteistö…