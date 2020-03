Kokoomuksen Grahn-Laasonen: Lastensuojelun resursseja on lisättävä välittömästi

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen vaatii hallitusta lisäämään heti lastensuojelun resursseja, jotta kaikki Suomen kunnat pystyvät vastaamaan perheiden hätään riippumatta kunnan taloudellisesta tilanteesta.

Hänen mukaansa lastensuojelun tarve kasvaa, kun arki ei koronatilanteen vuoksi toimi normaalisti ja varhaisen tuen palveluja on jouduttu sulkemaan. Yhteinen kotona vietetty aika voi syventää perheiden kriisejä.

– Lapsia on pakko pystyä suojelemaan poikkeusoloissakin. Meidän on pystyttävä huolehtimaan myös niistä lapsista, joiden koti ei ole turvallinen. Jo ensimmäisten päivien aikana lastensuojelun tarve on kasvanut ja resurssien riittämättömyydestä kantautuu syvää huolta, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessaan.

– Kentällä tehdään töitä täydellä sydämellä, moniammatillisesti, mutta jaksamisen rajat tulevat vastaan tulevina viikkoina sielläkin. Nyt on huolehdittava ennakollisesti resursseista ja ammattilaisten jaksamisesta sekä valjastettava myös järjestöt apuun. Uusia toimintamalleja, esimerkiksi digitaalista perheiden tukea, on pakko kehittää ja ottaa käyttöön kiireesti.

Grahn-Laasonen toivoo, ettei perheiden palvelujen ja lastensuojelun näkökulmaa unohdeta myöskään kriisin jälkihoidossa.

– 1990-luvun laman seuraukset eivät saa toistua, vaati se mitä tahansa, Grahn-Laasonen sanoo.