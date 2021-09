Kokoomuksen valtuustoryhmä aikoo tehdä aloitteen, jotta Hämeenlinnan pitäjien mökeistä saisi helpommin vakiasuntoja

Hämeenlinnan kokoomuksen valtuustoryhmän edustajat aikovat tehdä kuluvana syksynä valtuustoaloitteen, jonka tavoitteena on helpottaa loma-asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Ryhmän tiistaina julkaisemassa kannanotossa todetaan, että tulevina vuosina kaavoituksessa tulisi keskittyä edullisuusvyöhykkeiden laajentamiseen. Edullisuusvyöhykkeillä tarkoitetaan alueita, joilla vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisen asumisen käyttöön on yhdyskuntarakenteen ja kuntatalouden kannalta järkevää. – Hämeenlinnan yksi valttikortti tulevaisuuden kaupunkina on mahdollisuus asua...

