Kokoomuspoliitikot kritisoivat hallitusta Suomi-radan karanneista miljoonatuista – Vihreiden Soinikosken mukaan pitkään junnannut hanke ei voinut saada vielä tukea

Helsingin ja Tampereen välisen Suomi-radan rahoitushaun epäonnistuminen ei yllättänyt maakuntajohtajia, mutta kokoomuspoliitikoilta sataa kritiikkiä.

Radalle haettiin 11,7 miljoonaa euroa EU-tukea, jota ei myönnetty. Sen sijaan erillinen kunnostushanke samalle rataosuudelle on saamassa 6,5 miljoonan euron tuen suunnittelua varten. Yhteensä EU:n CEF-rahoitusta myönnettiin viidelle ratahankkeelle yhteensä 58,3 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen osasi odottaa tukipäätöstä ja oli tyytyväinen 6,5 miljoonaan euroon. Myös Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme kertoi Aamulehdelle, että ei yllättynyt päätöksestä.

Hämeen ja Tampereen tunnetut kokoomuspoliitikot kuitenkin kritisoivat maan hallitusta siitä, että tuen eteen ei nähty tarpeeksi vaivaa. Tampereen entinen pormestari Anna-Kaisa Ikosen (kok.) mielestä hallituksella on peiliin katsomisen paikka.

– Tekikö Suomi kaikkensa saadakseen rahaa pääradan suunnitteluun, Ikonen kysyi Lännen Median haastattelussa.

Myös forssalainen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) suhtautui hallituksen toimiin kriittisesti.

– Pakko kysyä, tekikö hallitus kaikkensa EU-vaikuttamisessa vai olisiko pitänyt olla aktiivisempi, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Soinikoski ihmettelee kritiikkiä

Vihreiden hämeenlinnalainen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Mirka Soinikoski ihmettelee hallitukseen kohdistuvaa kritiikkiä. Hänen mielestään hallitus onnistui hyvin tukihaussa.

– Sehän oli meillä tiedossa, että Suomi-radan hankeyhtiö ei voi saada tukea tässä vaiheessa, kun siellä eivät ole suunnitelmat valmiina.

Sekä Ikonen että Soinikoski istuivat 35-henkisessä parlamentaarisessa ohjausryhmässä, jossa laaditaan 12-vuotinen suunnitelma valtakunnallisista liikenne- ja ratahankkeista.

– Sanoisin, että se on Ikoselta vähän oppositiotaktiikkaa puhua peiliin katsomisen paikasta. Hän tietää, mitkä hankkeet ovat hakukelpoisia.

Unioni myönsi Turun ja Helsingin väliselle tunnin junalle 37,5 miljoonan euron rahoituksen. Soinikosken mukaan syy isoon tukipottiin on se, että radan suunnittelu on Suomi-rataa pidemmällä. Suomi-radan tapauksessa suunnitteluyhtiön perustaminen on ollut vaikeaa, eikä tarkoista suunnitelmista ole vielä tietoa.

Ratalinjauksista päättäminen vie aikaa

Suomi-radan suunnittelutyötä on viivästyttänyt ratalinjauksista päättäminen. Vastakkain ovat nykyisen pääratakäytävän vahvistaminen ja uusi suora oikorata Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Oikorataa on toivottu lähinnä Tampereella.

Aiemmin helmikuussa ilmoitettiin, että linjausvaihtoehtoja vertailevan esiselvityksen tekeminen kestää puolitoista vuotta. Suunnitelmien venymisen takia tukea voitiin hakea vain noin 23 miljoonan euron kokonaisuudelle, josta EU-rahoituksen osuus voi olla korkeintaan puolet. Koko Suomi-radan suunnittelukustannukset ovat arviolta 150 miljoonaa euroa.

Soinikosken mielestä tulevien tukirahojen kannalta olisi keskeistä tehdä päätös ratalinjauksesta. Hämeenlinnalaisen Soinikosken mielestä järkevin ratkaisu olisi lisäraide nykyisessä ratakäytävässä.