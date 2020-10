Iittalalaisen Pirita Mäntytörmän perheessä on jo kolmas polvi mallilaisia kasvamassa - "Pienellä paikkakunnalla se joku muu on itse"

Pirita Mäntytörmä oli äitinsä mukana MLL:n leikkikoulussa, ja nyt hänen tyttärensä on järjestänyt hiihtokouluja perhekahvilan yhteydessä. Satavuotiaalla yhdistyksellä on pienellä paikkakunnalla iso rooli.

Iittalalaisen Pirita Mäntytörmän perheessä kasvaa kolmannen polven mallilainen eli yhdistysaktiivi Mannerheimin lastensuojeluliitossa.

Hänen vanhin, nyt 11-vuotias tyttärensä Seela on jo muutamana talvena järjestänyt pienemmilleen hiihtokouluja MLL:n perhekahvilan yhteydessä.

Mäntytörmä itse kasvoi mallilaiseksi jo pikkutyttönä, kun hänen äitinsä Pirjo Laine toimi MLL:n leikkikoulun ohjaajana Iittalassa. Pirita ja hänen pikkusiskonsa Sarita olivat äidin mukana Hukarilla monena päivänä viikossa.

Vertaistuki on parasta

Mäntytörmä itse on vastannut perhekahvilan toiminnasta Hukarin nuorisotalolla jo vuosia, ja toimi myös emäntänä kahvilassa pitkään.

– Tulin mukaan kahvilan yhdeksi vetäjäksi siinä vaiheessa, kun nuorin lapsi oli puolivuotias, eli seitsemän vuotta sitten.

Perhekahvilaa emännöi silloin kolmen naisen porukka, joilla kaikilla oli pieniä lapsia. Mäntytörmä kertoo, että parasta MLL:n toiminnassa on juuri vertaistuki. Perhekahvila tarjoaa aikuista seuraa pikkulasten vanhemmille, ja hän itse on pitänyt työtä mielekkäänä.

– Perhekahvilassa on tarjottu aiemmin perjantaisin lounasta, ja ruokailijoita oli kerralla jopa 70. Koronatilanteen takia ruokailuista on toistaiseksi luovuttu, Mäntytörmä kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kun Mäntytörmä miettii MLL:n roolia omassa elämässään, hän melkein yllättyy.

– Todellakin olen ollut ihan pikkutytöstä mukana, ja oli tavallaan itsestään selvää, että kun palasin Iittalaan opiskeluvuosien jälkeen, lähdin taas mukaan.

Pienellä paikkakunnalla iso rooli

Varsinkin pienellä paikkakunnalla MLL:n kaltaisen yhdistyksen toiminnalla on Mäntytörmän mukaan iso rooli. Itsenäisen Kalvolan kunnan aikaan MLL:n Kalvolan yhdistyksellä oli muun muassa kuvataidekoulu ja balettikoulu.

– Jos harrastuksia halutaan tarjota omalla kylällä, on tartuttava itse toimeen, ja niin täällä on tehty.

Isommalla paikkakunnalla asukkaat olettavat helposti, että joku muu huolehtii toiminnasta. Pienellä paikkakunnalla se joku muu on itse.

– Meillä on ollut monenlaisia kerhoja, ja on jatkossakin, kun tilanne muuttuu. Niitä on perustettu aina sen mukaan, minkälainen toiminta kiinnostaa ja mihin löytyy vetäjiä, Mäntytörmä kertoo.

Kädenjälkiä myynnissä skeittipuistolle

Mannerheimin lastensuojeluliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Valtakunnallista juhlaa piti viettää 4. lokakuuta, jolloin liitto sata vuotta sitten perustettiin.

Juhlaa on kuitenkin päätetty siirtää vuodella eteenpäin, eli satavuotisjuhla järjestetään syksyllä 2021.

Jotkin yhdistykset järjestävät silti omia paikallisia tapahtumiaan, mutta esimerkiksi Kalvolan yhdistys on päättänyt siirtää sovinnolla myös oman juhlansa myöhemmäksi.

Samoin lähes kaikki muu täksi syksyksi suunniteltu toiminta on nyt tauolla. Ohjelmassa piti olla muun muassa yleisurheilukilpailu ja kalastustapahtuma.

– Perhekahvilaa olemme halunneet ja pystyneet jatkamaan kahtena päivänä viikossa. Se on koettu niin tärkeäksi, että emme ole halunneet lopettaa kokoontumisia kokonaan.

Jotakin muutakin on toki vireillä. Iittalaan kaavaillaan parhaillaan skeittipuiston rakentamista. MLL:n Kalvolan yhdistys on luvannut osallistua puiston rahoittamiseen. Varojen keräämiseksi se myy kädenjälkiä painettavaksi puiston betoniin. HÄSA

