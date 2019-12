Kolme 1990-luvulla syntynyttä on vangittu: Epäillään levittäneen suuria huumemääriä Kanta-Hämeeseen

Laajan huumevyyhdin Kanta-Hämettä koskevassa tutkintahaarassa on neljä epäiltyä, joista kolme on vangittuna. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut heidät marras–joulukuussa.