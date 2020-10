Kanta-Hämeessä kolme uutta koronatapausta sunnuntaina, yksi liittyy Rengon kotihoitoon ja yksi keskussairaalan ketjuun

Kanta-Hämeessä todettiin sunnuntaina 25. lokakuuta kolme uutta covid-19-tapausta. Näistä yhden tartuntalähde on tuntematon, yksi on Rengon kotihoidon tartuntaketjuun kuuluva ja yksi keskussairaalan osaston 6A -ketjuun kuuluva jatkotartunta Forssan sairaalasta jo...

Kanta-Hämeessä todettiin sunnuntaina 25. lokakuuta kolme uutta covid-19-tapausta. Näistä yhden tartuntalähde on tuntematon, yksi on Rengon kotihoidon tartuntaketjuun kuuluva ja yksi keskussairaalan osaston 6A -ketjuun kuuluva jatkotartunta Forssan sairaalasta jo kotiutuneella potilaalla. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä viisi covid-19-potilasta, tehohoidossa ei yhtään. Hämeenlinnan Vanajaveden sairaalassa on kaksi covid-19-potilasta ja Forssan sairaalassa yksi. Sairaanhoitopiiriltä on…