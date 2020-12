Kolme uutta koronatartuntaa Hämeenlinnan seudulla – Kahden osalta tartuntalähde epäselvä

Tiistain aikana Kanta-Hämeessa todettiin kolme uutta Covid19-tartuntaa. Tapauksista kaikki ovat Hämeenlinnan seudulta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotteen mukaan yhden tartunnan taustalla on perhekontakti. Kahden potilaan kohdalla tartuntalähteet ovat toistaiseksi epäselviä. Tiistain 29.12. aikana Kanta-Hämeessa todettiin kolme uutta #COVID19 -tartuntaa. Tapauksista kaikki ovat Hämeenlinnan seudulta. Yksi tartunta on perhekontakti ja kahden potilaan tartuntalähde on toistaiseksi epäselviä. — KHSHP…

