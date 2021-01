Suomessa 350 uutta koronatartuntaa, kolme uutta Kanta-Hämeessä, kaikki Riihimäen seudulla – Kahdella tartunnalla yhteys Uudellemaalle

Kanta-Hämeessä todettiin torstaina yhteensä kolme uutta covid19-tartuntaa, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Twitter-tilillään. Kaikki kolme uutta tartuntaa on havaittu Riihimäen seudulla. Tartunnoista kaksi liittyy sairaanhoitopiirin mukaan työssäkäyntiin Uudellamaalla. Yhden tapauksen osalta tartunnanjäljitys on vielä kesken. THL:n mukaan Kanta-Häme on edelleen epidemian leviämisvaiheessa samoin kuin Varsinais-Suomi, HUS, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Kiihtymisvaiheessa on edelleen muun muassa Pirkanmaa. THL:n mukaan oronavirusta…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.