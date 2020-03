Komentaja Timo Kivinen: Selviydymme koronasta samoilla periaatteilla kuin talvisodasta. Suomella on hyvä kriisivalmius.

Maavoimat pidetään kunnossa, puolustusteollisuudella on merkittävä asema.

– Selviydymme koronasta samoilla periaatteilla kuin talvisodasta, sanoo Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen.

Kivinen korostaa, että hänen vastuullaan on sotilaallisen maanpuolustuksen järjestelyt. Puolustusvoimat ei ole siis koronaepidemiassa etulinjassa.

– Jos vertaamme Suomea moniin muihin Euroopan maihin, voimme sanoa, että meillä on myös hyvät mahdollisuudet hoitaa tällaisia kriisejä.

– Meillä on kokonaisturvallisuuden malli, mikä konkretisoituu hallinnonalojen välisenä yhteistyönä myös koronaepidemian kaltaisessa tilanteessa.

Suomen armeija kävi talvisotaa 80 vuotta sitten varustuksella, jota nimitettiin ”Malli Cajanderiksi”. Pahimmillaan sotilaalla oli vain kivääri ja kokardi. Puolustusvoimat on korostanut, että tällä hetkellä muun muassa maavoimien varustus on kunnossa.

– Meillä on johdonmukaisesti ylläpidetty puolustuskykyä.

Palauttaminen kestää pitkään

Monet Euroopan maat ovat supistaneet suorituskykyjään vuosien varrella. Kun kylmä sota päättyi, useissa Länsi-Euroopan maissa keskityttiin vain kriisinhallintaan oman alueen ulkopuolella.

– Kun viime vuosikymmenen aikana turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut, nämäkin valtiot ovat ryhtyneet kehittämään kansallista puolustuskykyään. Suorituskyvyn palauttaminen kestää kuitenkin pitkään.

Kivisen mukaan Suomessa on nyt lähtötilannekin erilainen kuin näissä maissa, jotka ajoivat alas puolustuksensa.

– Puolustusvoimia on kehitetty johdonmukaisesti. Erityisen suuri ero on, kun verrataan eri maiden maavoimia.

Maavoimiin yhä investoidaan

Suomi tekee suuria hankintoja ilmavoimille ja merivoimille. Ilmavoimille valitaan parhaillaan uutta hävittäjää (HX-hanke) ja merivoimille on tilattu neljä uutta korvettia (Laivue 2020).

Kivinen kiistää ajatuksen, että maavoimien kehittäminen oltaisiin laiminlyömässä.

– Varustuksen ylläpito ja hankinnat ovat pitkäjänteistä työtä. Painopiste on viime vuosina ollut maavoimissa. Investoimme koko ajan myös maavoimiin.

Teollisuudella merkittävä asema

Suomen puolustusvälineteollisuus on vaikeuksissa. Suurimman yrityksen Patrian liikevaihto on pudonnut. Patria Land on joutunut vähentämään henkilöstöään tuntuvasti muun muassa Hämeenlinnan tehtaaltaan.

– Kansallisella puolustusteollisuudella on merkittävä asema, kun puhutaan sotilaallisesta huoltovarmuudesta, Kivinen sanoo.

Puolustusvoimat on viime vuosina tehnyt vähän tilauksia omalta puolustusteollisuudelta.

– On muistettava, että EU:n direktiivit ja lainsäädäntö velvoittavat kilpailuttamaan hankinnat.

Kilpailutus ei koske EU-maiden tuotekehitykseen liittyviä yhteishankkeita. Esimerkiksi Patria on jäänyt usein jalkoihin, kun muut EU-maat ovat omissa sisäisissä hankinnoissaan päätyneet muiden panssariajoneuvojen hankintaan.

Patrian merkitys säilyy

Kivinen muistuttaa, että Patria on Puolustusvoimien strateginen kumppani ja Patrialla on merkittävä rooli Puolustusvoimien noin 800 panssaroidun pyöräajoneuvon ylläpitämisessä.

– Patrian merkitys säilyy myös panssariajoneuvojen kehitystyössä. Suomi ja Latvia allekirjoittivat viime tammikuussa sopimuksen yhteisen panssariajoneuvon alustan kehittämisestä. Ajoneuvoksi valittiin Patria 6 x 6.

Hyvää tulosta pitkään tuottanut Patria on myös taloudellisesti heikoilla. Yhtiö tekee lähes nollatulosta.

– Puolustusministeriö päättää kaikista yli 4 miljoonan euron kaupoista. Uskon, että Patria löytää itse keinot, joilla se turvaa tulevaisuutensa. HÄSA

Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen piti osallistua talvisodan päättymisen juhlaan 13. maaliskuuta Panssariprikaatissa. Kun koronaepidemia peruutti juhlan, häntä haastateltiin puhelimitse.