Kommentti: Ison alan annettiin tuhoutua

Kanta-Hämeen on menettänyt valtavasti työpaikkoja, koska metalliteollisuuden kannattavuutta on tietoisesti painettu alas. Graafinen teollisuus oli maakunnalle tärkeä ala, joka on tuhoutunut ikään kuin varkain. Työpaikkojen menetys on kuitenkin iskenyt kipeästi.

Painaminen oli Hämeenlinnan seudulla ja Forssassa tärkeä elinkeino vielä 2000-luvun alussa. Karisto oli maankuulu kustantamo, jonka toiminta käynnistyi Hämeen Sanomien painokoneilla. Turengissa oli suuri lomaketehdas, jonka lomakkeilla pyöritettiin maan pankki- ja vakuutustoimintaa. Hämeen Sanomilla oli vielä 1990-luvulla lehtipainon lisäksi merkittävä tilauskirjapaino, jossa teetettiin monipuolisesti graafisia töitä postikorteista väitöskirjoihin.

Pienten pikapainojen alamäki alkoi, kun oma tulostus alkoi korvata niiden liiketoimintaa. Sanomalehdet ovat menettäneet suurelta osin ilmoituksensa, vaikka lehtien uutisten lukeminen jatkuu. Vanha ansaintalogiikka on pettänyt. Kirjojen painaminen on siirtynyt halpamaihin. Aikakauslehdet ovat ohentuneet.

Julkinen valta ei ole syytön graafisen alankaan jyrkkään alamäkeen. Muissa Pohjoismaissa ei alaa veroteta yhtä ankarasti kuin Suomessa. Valtionyritykset Yle ja Posti kilpailevat epäreilulla tavalla graafisen alan yritysten kanssa.