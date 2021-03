Kommentti: Koronakriisi koettelee eri ammattiryhmiä hyvin eri tavoin, ja matalapalkkaiset ravintolatyöntekijät ovat merkittävimpiä kärsijöitä

Majoitus- ja ravintola-alan työntekijät ovat ilmeisesti vuorisaarnan autuaita, sillä he ovat olleet koronakriisin hiljaiset. Kymmenien tuhansien pienituloisten ihmisten toimeentuloa on leikattu rajusti. Työntekijät ovat hyväksyneet koronarajoitukset välttämättöminä. He eivät ole nousseet barrikadeille edes valittamaan. Helsinkiläinen pintajulkisuus sen sijaan on jatkuvasti surrut tasavallan ykkösartistien kohtaloa. Miksei enää saa järjestää stadionin täyttäviä konsertteja, joista ansaitsee satojatuhansia euroja?…