Kommentti: Suomi päättää Nato-jäsenyydestään – eivät Venäjä ja Ruotsi

Suomen pitää hakea lähiviikkoina Naton jäsenyyttä, jotta nykyiset jäsenmaat voisivat käsitellä hakemusta kesäkuun kokouksessa. Jos hakemus viivästyy, syntyy levottomuutta. Runsaat puolet kansanedustajista ilmoittaa, että he kannattavat jäsenyyttä. Vajaa toinen puoli kannattaa myös jäsenyyttä, mutta panttaa tietoisesti sen paljastamista. Vastustajia on niukasti – lähinnä vasemmistossa. Marssijärjestyksen on kuitenkin oltava kunnossa. Hallituspuolueiden tuki edellyttää, että eduskunta käsittele...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja