Kommentti: Tuoreet työllisyysluvut hämmentävät – Tämä selittää, miksi sekä työllisten ja työttömien määrä on kasvanut

Tilastokeskuksen mukaan sekä työllisten että työttömien lukumäärä kasvoi maaliskuussa. Kauppalehti otsikoi epäsuhdan: ”Äkkiseltään hieman hämmentäviä lukuja”. Hämmentyneen sopii pohtia koronakriisin vaikutuksia ja miten Tilastokeskus ymmärtää käsitteet työtön ja työllinen. Työttömäksi kelpuutetaan vain aktiivisesti työtä etsivä työtön. Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt yhdenkin tunnin työtä. Taloudellinen kriisi on ehkä patistanut ihmisiä hakemaan töitä. Useimmille…